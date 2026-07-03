Общество
3 июля 15:52
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«Вечерняя Казань»

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На АЗС Новороссийска прекратили продажу бензина

Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на восьми заправках.

На АЗС Новороссийска прекратили продажу бензина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Свободную продажу бензина остановили на автозаправочных станциях Новороссийска из-за его отсутствия. Об этом сообщил муниципальный центр управления администрации города в «Максе».

Дизельное топливо доступно в ограниченном количестве на восьми заправках.

Заправлять авто можно только по топливной карте, которыми пользуются водители служебных автомобилей. Карту могут оформить предприниматели и компании для заправки транспорта своего предприятия.

Ранее власти Татарстана заявили, что топлива в сельском хозяйстве достаточно. При этом уборочная кампания планируется во второй половине июля.

Также стало известно, что Россия начала закупать бензин из Индии. Перевозки идут по морю.

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