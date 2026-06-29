На одного человека в городе ввели почти целый «квадрат».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана оказалась на 19 месте среди городов по объемам ввода жилья. Здесь на одного человека было введено 0,99 «квадрата». А в общей сложности за 2025 год построили 1,311 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5 процента меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом в самом городе введено 37,3 процента жилья. А обеспеченность жилплощадью на одного человека достигла 30,3 «квадрата». Такой рейтинг составили аналитики РИА Новости.

Лидером рейтинга стал Кызыл. Там в 2025 году на одного человека ввели 2,348 «квадрата» жилья. Но в целом построили всего 308 тысяч квадратных метров. На втором месте расположился Краснодар (2,151 «квадрата» - на человека, в общем — 2,696 миллиона). Топ-3 закрывает Тюмень с показателями в 1,986 «квадрата» на человека и всего — 1,721 миллиона квадратных метров.

В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2025 году строители ввели в эксплуатацию 0,741 квадратных метра жилья, и в 32 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.

Ранее сообщалось, что стоимость «квадрата» вторичного жилья в Казани в апреле составила 209 тысяч рублей. Среди городов-миллионников столица Татарстана оказалась на третьем месте.

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