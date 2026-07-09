Общество
9 июля 15:05
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«Вечерняя Казань»

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Казань вошла в топ городов по сложности накопления первого взноса на жилье

В среднем жителям для оформления ипотеки нужно отложить 18 зарплат.

Казань вошла в топ городов по сложности накопления первого взноса на жилье

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица республики заняла четвертое место в рейтинге городов России, жителям которых сложнее всего накопить первоначальный взнос по ипотеке. Для этого казанцам необходимо отложить 18 средних зарплат. Это объясняется дорогостоящим жильем, цену на которое не компенсирует даже достойный уровень доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Циана».

При этом Казань вошла и в еще один список — по сокращению срока накопления на первый взнос при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Относительно 2022 года жителям для оформления ипотеки теперь нужно на пять зарплат меньше. С этим показателем столица Татарстана заняла третью строчку. Этот феномен эксперты объясняют опережающим увеличением доходов населения. Однако высокая ключевая ставка остается менее доступной, чем пару лет назад.

Ранее сообщалось, что спрос на семейную ипотеку резко вырос в середине июня из-за анонса ужесточения правил оформления. Такого числа заявителей не наблюдалось с января этого года, когда ажиотаж также случился из-за изменения условий.

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