Общество
9 июля 15:24
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане скорректировали программу рождаемости до 2030 года

В этом году в республике должны родиться более 33 тысяч младенцев.

В Татарстане скорректировали программу рождаемости до 2030 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменена программа по повышению рождаемости в Татарстане на 2023—2030 годы. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В целевых показателях 2026 года — 33 630 младенцев, в 2027-м — 33 564, в 2028-м – 33 731, в 2029-м – 34 051, а в 2030-м – 34 441. Также добавлен коэффициент рождаемости, который должен подняться с 1,434 в 2025 году до 1,473 в 2026-м, 1,509 в 2027-м, 1,545 в 2028-м, 1,582 в 2029-м и 1,62 в 2030-м.

Добавлен и новый критерий — суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. В 2026 году он должен увеличиться до 0,384 с 0,315, до 0,403 - в 2027-м, 0,423 — в 2028-м, 0,444 — в 2029-м и 0,465 — в 2030-м.

Число абортов на тысячу женщин до 2030 года не должно превышать уровня 2025 года — 7,7 случая. А доля отказавшихся от аборта женщин должна в 2026–2030 годах составлять не менее 40 процентов.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести демографический KPI. Показатели можно будет учитывать в директивах и при отборе проектов для кредитования, а также иных форм поддержки институтами развития.

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