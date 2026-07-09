Снять «однушку» на месяц обойдется в более чем 30 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана заняла десятое место в рейтинге по стоимости аренды квартир. Например, снять однокомнатную квартиру на месяц будет стоить в среднем 31 174 рубля. Это притом что за первое полугодие стоимость снизилась на 3,3 процента. «Двушка» обойдется в 38 384 рубля (-6,6 процента), а «трешка» - в 47 236 рублей (-6,9 процента). Такие данные приводит «МирКвартир».

Самые дорогие квартиры — в Москве. За однокомнатную придется отдать 55 971 рубль, а за двухкомнатную — 69 907 рублей. При этом цены здесь тоже снизились — на 1,7 и 2,3 процента соответственно. На втором месте расположился Сочи, где «однушка» обойдется в 42 836 рублей (+5,4 процента), а «двушка» — в 57 987 рублей (+9 процентов). Топ-3 закрывает Санкт-Петербург с ценами за «однушку» в 39 212 рублей (-2,8 процента) и «двушку» — в 47 605 рублей (-4,5 процента).

Как объясняет гендиректор «МирКвартир» Павел Луценко, предложение объектов на рынке на конец июня было на 15—20 процентов ниже, чем полгода назад. Это значит, что баланс смещается в сторону спроса. В ближайшие месяцы стоит ожидать роста ставок в большинстве городов.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-20 по объемам ввода жилья. На одного человека в городе ввели почти целый «квадрат».

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