Общество
9 июля 16:21
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«Вечерняя Казань»

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Авиабилеты из Казани по турнаправлениям подорожали на 100 процентов

При этом подешевели полеты в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

Авиабилеты из Казани по турнаправлениям подорожали на 100 процентов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Перелет в Минеральные Воды из столицы республики для туристов обойдется на 101,1 процента дороже в августе этого года. Минимальная цена поднялась с 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей. Также традиционно в летний период подорожали билеты в Калининград — на 62,1 процента. Стоимость обратного билета выросла на 24 процента, следует из данных Ассоциация туроператоров России.

Интересно, что билеты из Минеральных Вод до Казани, наоборот, подешевели на 19 процентов. Также выгоднее оказались перелеты в Сочи — цена снизилась в августе на 12 процентов. Без багажа до Черного моря можно добраться за 11 тысяч авиакомпанией «Победа». В Москву в августе можно слетать за 5,4 тысячи рублей, а в Санкт-Петербург — за 7,4 тысячи рублей.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы разбирались, как казанцы изменили свое отношение к поездкам в Европу. Спрос на такие путешествия остается устойчивым, однако преобладает категория повторных визитов.

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