Меру хотят ввести для госкорпораций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает необходимым ввести демографический KPI. Показатели можно будет учитывать в директивах и при отборе проектов для кредитования, а также иных форм поддержки институтами развития, пишет «Парламентская газета».

Помимо прочего, парламентарий предложила включать в демографическую повестку ведущие цифровые платформы. Можно сделать для многодетных скидки и более выгодные комиссии при продаже детских товаров и услуг, а также продвигать социальную демографическую рекламу на своих площадках.

Ранее многодетным семьям предложили частично оплачивать такси из бюджета. Такая мера поможет семьям с детьми и может быть реализована через субсидии в размере около двух тысяч рублей в месяц.

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