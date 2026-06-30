Общество
30 июня 16:14
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«Вечерняя Казань»

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Матвиенко предложила ввести демографический KPI

Меру хотят ввести для госкорпораций.

Матвиенко предложила ввести демографический KPI

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает необходимым ввести демографический KPI. Показатели можно будет учитывать в директивах и при отборе проектов для кредитования, а также иных форм поддержки институтами развития, пишет «Парламентская газета».

Помимо прочего, парламентарий предложила включать в демографическую повестку ведущие цифровые платформы. Можно сделать для многодетных скидки и более выгодные комиссии при продаже детских товаров и услуг, а также продвигать социальную демографическую рекламу на своих площадках.

Ранее многодетным семьям предложили частично оплачивать такси из бюджета. Такая мера поможет семьям с детьми и может быть реализована через субсидии в размере около двух тысяч рублей в месяц.

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