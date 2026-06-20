Многодетным семьям предложили частично оплачивать такси из бюджета
В Общественной палате назвали сумму.
В Общественной палате предложили поддержать многодетные семьи рублём на транспорт. Председатель комиссии по демографии Сергей Рыбальченко в беседе с РИА Новости заявил, что государству стоит рассмотреть частичную компенсацию расходов на такси. По его мнению, такая мера поможет семьям с детьми и может быть реализована через субсидии в размере около двух тысяч рублей в месяц.
Рыбальченко признал, что инициатива потребует серьёзной господдержки и может увеличить нагрузку на рынок перевозок. Кроме того, придётся учитывать специфику транспортного обеспечения именно для многодетных семей.
Ранее мы писали, что многодетным семьям вернули скидку на проезд по платным трассам до октября. В 2025 году льготой воспользовались больше 11 тысяч семей.
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