Общество
20 июня 16:29
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«Вечерняя Казань»

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Песошин поблагодарил сельчан за труд и вклад в процветание Татарстана

Сабантуй объединил представителей разных национальностей и вероисповеданий.

Песошин поблагодарил сельчан за труд и вклад в процветание Татарстана

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани на трех площадках отметили национальный праздник Сабантуй. На одной из них, в Березовой роще поселка Дербышки, побывал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба раиса РТ.  

К празднику два района республики - Сабинский и Балтасинский - организовали татарские подворья с деревенскими избами и традиционными предметами быта. Кроме того, премьер-министр осмотрел большую экспозицию, посвященную волонтерам и участникам гуманитарного движения для СВО: выставку продукции для нужд бойцов, сухпайки, маскировочные сети, элементы спецодежды, а также посвященные народным промыслам тематические площадки.  

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

- Этот праздник - хороший повод высказать признание всем, кто своим трудом решает важные задачи по укреплению продовольственной безопасности страны, улучшению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. Благодарим за созидательный труд и огромный вклад в процветание нашей республики, - сказал Песошин, подчеркнув, что Сабантуй объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Сабантуем. Он назвал праздник символом уважения к труду и частью культурного кода татарского народа.

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