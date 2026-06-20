В последние недели фиксируется особая активность провокаций.

Автор фото: газета «Вести КАМАЗа»

КАМАЗ ежедневно находится под информационным прицелом. Об этом сообщил заместитель генерального директора по безопасности Сирень Галиакберов, рассказавший о тех, кто атакует компанию в инфополе, об участившихся вбросах и реальном наказании за провокации.

Цель участившихся в последнее время в интернете информационных вбросов - вызвать волнения в регионе, создать картину серьезных проблем в промышленности, пояснил он.

- К сожалению, такие сообщения, которые не соответствуют действительности, могут вызвать реальные проблемы на предприятиях и далее по цепочке – во всей отрасли. Одним из поводов является важнейшее политическое событие года – выборы в Государственную Думу России. Традиционно в такой период активизируются деструктивные источники информации, – рассказал Галиакберов.

По его словам, вбросы делаются, как правило, с расчетом на доверчивую аудиторию, которая не относится к сообщениям критически, а также на людей психологически уязвимых, испытывающих трудности, житейские проблемы.

- К сожалению, многие пользователи соцсетей ведутся на такие вбросы, подхватывают комментариями, лайками, репостами, что ведет к дальнейшему распространению лживой информации, – поделился с газетой «Вести КАМАЗа» представитель компании, подчеркнув, что сегодня несложно найти источник информации, чтобы пресечь распространение.

К вбросам он отнес сообщения о предстоящих увольнениях, простоях, массовых забастовках, о простоях производства в периоды, когда их не было, о падении производства, продаж. Из самых серьезных – сообщения об угрозах терактов, нападения на производственные объекты.

- Так, на днях появилось сообщение о подготовке минирования гендирекции КАМАЗа. Это делается, чтобы посеять тревожность и панику. КАМАЗу удается блокировать такие сообщения. В широкое поле информация не идет, – поделился Галиакберов, призвав всех быть внимательными, не читать информацию поверхностно по громким заголовкам, а задумываться об источниках и перепроверять по возможности, а также напомнив об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и информации, порочащей репутацию предприятий.

Ранее мы писали, что заводу Aurus грозит закрытие из-за высокой себестоимости и отсутствия спроса. После ликвидации производства часть сотрудников релоцируется на завод Toyota в Шушарах.

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