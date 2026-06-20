Общество
20 июня 16:57
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Цель атак на КАМАЗ в инфополе - вызвать волнения в Татарстане

В последние недели фиксируется особая активность провокаций.

Цель атак на КАМАЗ в инфополе - вызвать волнения в Татарстане

Автор фото: газета «Вести КАМАЗа»

КАМАЗ ежедневно находится под информационным прицелом. Об этом сообщил  заместитель генерального директора по безопасности Сирень Галиакберов, рассказавший о тех, кто атакует компанию в инфополе, об участившихся вбросах и реальном наказании за провокации.  

Цель участившихся в последнее время в интернете информационных вбросов -  вызвать волнения в регионе, создать картину серьезных проблем в промышленности, пояснил он.  

- К сожалению, такие сообщения, которые не соответствуют действительности, могут вызвать реальные проблемы на предприятиях и далее по цепочке – во всей отрасли. Одним из поводов является важнейшее политическое событие года – выборы в Государственную Думу России. Традиционно в такой период активизируются деструктивные источники информации, – рассказал Галиакберов.  

По его словам, вбросы делаются, как правило, с расчетом на доверчивую аудиторию, которая не относится к сообщениям критически, а также на людей психологически уязвимых, испытывающих трудности, житейские проблемы.  

- К сожалению, многие пользователи соцсетей ведутся на такие вбросы, подхватывают комментариями, лайками, репостами, что ведет к дальнейшему распространению лживой информации, – поделился с газетой «Вести КАМАЗа»  представитель компании, подчеркнув, что сегодня несложно найти источник информации, чтобы пресечь распространение.  

К вбросам он отнес сообщения о предстоящих увольнениях, простоях, массовых забастовках, о простоях производства в периоды, когда их не было, о падении производства, продаж. Из самых серьезных – сообщения об угрозах терактов, нападения на производственные объекты.  

- Так, на днях появилось сообщение о подготовке минирования гендирекции КАМАЗа. Это делается, чтобы посеять тревожность и панику. КАМАЗу удается блокировать такие сообщения. В широкое поле информация не идет, – поделился Галиакберов, призвав всех быть внимательными, не читать информацию поверхностно по громким заголовкам, а задумываться об источниках и перепроверять по возможности, а также напомнив об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и информации, порочащей репутацию предприятий.

Ранее мы писали, что заводу Aurus грозит закрытие из-за высокой себестоимости и отсутствия спроса. После ликвидации производства часть сотрудников релоцируется на завод Toyota в Шушарах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть ввела ограничение на продажу топлива и принимает только наличные

Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.

пресс-служба раиса РТ
ДПС в Казани остановила движение ради бабушки на участке саммита АСЕАН

Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Газель» с людьми перевернулась на трассе М-7 в Татарстане

Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.