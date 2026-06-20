Общество
20 июня 15:34
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«Вечерняя Казань»

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Эксперт рассказал, как распознать опасную клубнику с нитратами и пестицидами

Крупный размер, глянцевый блеск и водянистый запах — плохие признаки.

Эксперт рассказал, как распознать опасную клубнику с нитратами и пестицидами

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Внешний вид клубники может многое рассказать о её содержимом. Эксперт Максим Ларионов в беседе с URA.RU объяснил, что ягоды, напичканные нитратами и пестицидами, выдают себя с головой. Подозрительно крупный размер, неестественный глянцевый блеск и химический или водянистый запах — верные признаки того, что без стимуляторов роста не обошлось. Опасным считается содержание свыше 100 миллиграммов нитратов на килограмм.

Съесть такую клубнику чревато тошнотой, рвотой, диареей и головокружением. Беременным и детям Ларионов советует проявлять особую осторожность. Не стоит брать ягоды, которые пролежали на прилавке дольше трёх дней или уже начали портиться.

Проверить подозрительную покупку можно даже дома. Разрежьте ягоду и бросьте в стакан с водой: если вода изменила цвет — внутри, скорее всего, химия. Точнее сработают тест-полоски или нитратометр. В малых дозах пестициды взрослому не страшны, но если есть такую клубнику регулярно, токсины накапливаются и отравление не заставит себя ждать.

Ранее мы писали, что россияне стали активнее покупать ягоды, несмотря на растущие цены. В частности, спрос на малину вырос больше чем в два раза.

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