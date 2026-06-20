Поезда в Крым начал ходить только до Керчи, дальше — на автобусах
Движение на участке Крымской железной дороги временно закрыто.
С 20 июня все поезда, прибывающие в Крым и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают маршруты в Керчи. Такое решение принял перевозчик «Гранд сервис экспресс» из-за временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги.
Пассажиров до конечных точек — Феодосии, Симферополя и Севастополя — повезут автобусами от станции Керчи. Изменения касаются семи поездов.
Напомним, с 10 июня до Керчи уже были укорочены маршруты поездов «Таврия». Теперь эта мера распространилась на все составы.
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