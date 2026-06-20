Общество
20 июня 13:09
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«Вечерняя Казань»

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Поезда в Крым начал ходить только до Керчи, дальше — на автобусах

Движение на участке Крымской железной дороги временно закрыто.

Поезда в Крым начал ходить только до Керчи, дальше — на автобусах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 20 июня все поезда, прибывающие в Крым и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают маршруты в Керчи. Такое решение принял перевозчик «Гранд сервис экспресс» из-за временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги.

Пассажиров до конечных точек — Феодосии, Симферополя и Севастополя — повезут автобусами от станции Керчи. Изменения касаются семи поездов.

Напомним, с 10 июня до Керчи уже были укорочены маршруты поездов «Таврия». Теперь эта мера распространилась на все составы.

Ранее мы писали, что билеты на поезда на юг снова доступны к покупке. Продажи приостанавливали из-за корректировки графика следования.

Также сообщалось, сколько стоит проезд на новом электропоезде Казань — Ижевск. Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.

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