Общество
20 июня 12:40
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«Вечерняя Казань»

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Набиуллина ответила на вопрос о новом сроке на посту главы ЦБ

Полномочия истекают в июне 2027 года.

Набиуллина ответила на вопрос о новом сроке на посту главы ЦБ

Автор фото: kremlin.ru

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции коротко ответила на вопрос о своём возможном уходе из Банка России. Когда журналист поинтересовался, останется ли она на посту на третий срок, глава ЦБ улыбнулась: «Ответ на последний вопрос очень лёгкий: у меня уже сейчас третий срок».

Набиуллина руководит Центробанком с июня 2013 года. На третий срок её переизбрали в апреле 2022-го. По закону полномочия истекают в июне 2027 года, и этот срок станет для неё последним на этой должности.

Ранее сообщалось, что Набиуллина пообещала больше ясности по ключевой ставке к июльскому заседанию. Центробанк пересчитает прогноз с учётом новой бюджетной политики.

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