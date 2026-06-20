Общество
20 июня 11:42
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов поручил достойно провести День памяти и скорби 22 июня

Раис Татарстана напомнил о 700 тысячах ушедших на фронт и потребовал обеспечить безопасность.

Минниханов поручил достойно провести День памяти и скорби 22 июня

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства дал поручения по целой серии предстоящих событий. Главный акцент — на безопасности. На Казанском ипподроме прошли скачки в честь Сабантуя, а сегодня, 20 июня, основные гуляния развернутся на трёх площадках: в Берёзовых рощах посёлков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке Лебяжье.

«Приоритет — обеспечение безопасности. Нужно принять меры по недопущению инцидентов и обеспечить высокий уровень правопорядка», — подчеркнул раис.

Отдельно Минниханов остановился на Дне памяти и скорби 22 июня. Он напомнил, что с начала войны минуло 85 лет. Из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек, больше половины не вернулись домой.

«Мы должны всегда помнить и чтить подвиг защитников, отстоявших страну и подаривших мир будущим поколениям», — сказал он. Раис поручил главам городов и районов организовать памятные мероприятия на высоком уровне, принять в них личное участие и обеспечить безопасность.

Также Минниханов поздравил медицинских работников — в отрасли трудятся почти 74 тысячи человек — и поручил достойно чествовать их в каждом городе и районе, особенно ветеранов здравоохранения. А 25 июня Татарстан отметит 106 лет со дня образования ТАССР.

«Это знаковое событие стало отправной точкой нашего движения вперёд. Сегодня республика — опорный регион России, один из лидеров по качеству жизни», — добавил раис.

Ранее Ильсур Метшин поздравил горожан с Сабантуем. Он назвал праздник символом уважения к труду и частью культурного кода татарского народа.

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