Идею подал Минниханов, гости АСЕАН в восторге, уже пошли контракты.

Автор фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

Выставка «Сделано в Татарстане», которая сейчас работает в казанском ЦУМе, может стать круглогодичной. Глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина рассказала, что её хотят превратить в постоянный центр достижений республики — либо рядом с «Казань Экспо», либо как отдельный музей современной экономики.

Идея принадлежит раису Татарстана Рустаму Минниханову. И, судя по первым результатам, она того стоит.

Автор фото: Агентство инвестиционного развития Татарстана

«Отклик уже огромный: гости АСЕАН в восторге, а самое главное — мы получили новые экспортные контракты и новых прямых заказчиков», — поделилась Минуллина. Правда, пока проект упирается в бюджет, но диалог уже идёт.

Сама выставка собрала больше 90 компаний и раскинулась на четырёх тысячах квадратных метров. На улице красуются 30 машин: вертолёт «Ансат-М», свежая линейка КАМАЗов, лёгкие грузовики «Соллерс», представительский Aurus Senat, электромобиль «Атом», автобусы, сельхозтехника и мобильные медкомплексы. Внутри свои стенды развернули министерства и ведомства республики.

Ранее мы писали, что Казань после проведения саммита АСЕАН задала стандарт для других городов. Татарстан получил высокую оценку со стороны участников форума.

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