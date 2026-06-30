Акваторию нескольких озер в Татарстане незаконно включили в собственность
По требованию прокуратуры суд принял решение изменить границы.
В Лаишевском районе Татарстана в собственности сельских поселений нашли сформированные и поставленные на кадастровый учет земельные участки, в состав которых была незаконно включена акватория озер. Об этом сообщили в Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре.
В состав участков была включена акватория водных объектов: «Озеро без названия в селе Малые Кабаны», «Озеро по улице Заозерная в селе Усады», «Озеро Чистое в селе Чистое озеро», «Озеро по улице Большая Красная в селе Столбище». Природоохранный прокурор обратился в суд.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, в федеральную собственность были истребованы части земельных участков общей площадью более 9 гектаров. В дальнейшем будут внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости.
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