По требованию прокуратуры суд принял решение изменить границы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лаишевском районе Татарстана в собственности сельских поселений нашли сформированные и поставленные на кадастровый учет земельные участки, в состав которых была незаконно включена акватория озер. Об этом сообщили в Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В состав участков была включена акватория водных объектов: «Озеро без названия в селе Малые Кабаны», «Озеро по улице Заозерная в селе Усады», «Озеро Чистое в селе Чистое озеро», «Озеро по улице Большая Красная в селе Столбище». Природоохранный прокурор обратился в суд.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, в федеральную собственность были истребованы части земельных участков общей площадью более 9 гектаров. В дальнейшем будут внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее сообщалось, что мужчину в Казани лишили дома, который он получил в обмен на уход за пенсионеркой. Казанец грубо нарушил свои обязательства.

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