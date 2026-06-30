Лимит на одну машину увеличен с 30 до 50 литров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков решил ввести новые правила заправки авто. Они вступят в силу с 4 июля. Подготовлен специальный график, основанный на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться машины с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье — на 2 и 3, в понедельник — на 4 и 5, и так далее по порядку до 9. Это касается 57 АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром».

Для автомобилей с регистрацией в других регионах в Орле будет работать три заправки, которые смогут продавать топливо вне зависимости от цифр на номере и региона регистрации. В то же время объем отпуска топлива на один автомобиль увеличится с 30 до 50 литров.

Ранее сообщалось, что на заправках Татнефти в Казани снова ввели ограничения на продажу топлива. Среди причин назван высокий спрос на ряде АЗС, поэтому было решено снова ввести лимит на единовременный отпуск топлива. Но эта мера временная.

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