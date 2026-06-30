Общество
30 июня 16:19
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«Вечерняя Казань»

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Одним из первых в Галерею трудовой доблести России добавят АО «Нэфис Косметикс»

На большинстве российских предприятий есть доски почета, но фотографии висят там не больше года.

Одним из первых в Галерею трудовой доблести России добавят АО «Нэфис Косметикс»

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В России создают Галерею трудовой доблести. Об этом на встрече на предприятии рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по региональной политике и местному самоуправлению, координатор проекта «Выбирай своё» Сергей Морозов.

Почти на каждом предприятии России восстанавливают доски почета, однако фотография выдающегося работника висит там не постоянно — заменяется другими. По словам Морозова, это неправильно. В стране изучили зарубежный опыт создания Залов славы и решили сделать постоянно действующую цифровую Доску почёта.

- Нам нужно гордиться не только конкретно физическими лицами, но и предприятиями - такими, как «Нэфис Косметикс». Поэтому в рамках Зала славы появилась ещё и Галерея славы, которая посвящена предприятиям, - добавил депутат Госдумы.

Проект уже запущен, он начал развиваться с начала года. Как заверил Морозов, «Нэфис Косметикс» добавят туда в числе первых.

Ранее сообщалось, что фонд «Нэфис» направил 18 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск. Доставлены стиральные порошки, мыло, шампуни, сухие чистящие средства.

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