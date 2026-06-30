В Нижнекамске в полицию доставили 12 подростков, которые были ночью на улице
На родителей несовершеннолетних составили протоколы.
В отделы полиции Нижнекамска за неделю доставили 12 подростков, которые находились после 23 часов на улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Несовершеннолетних, которые находились ночью на улице без сопровождения взрослых, обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции.
На родителей подростков составили протоколы, их рассмотрят в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В правоохранительных органах напомнили, что ночью подростки могут стать жертвами преступлений или сами могут свершить их.
Ранее сообщалось, что количество преступлений, совершенных детьми, снизилось в Татарстане. Согласно статистике, подобных инцидентов стало меньше более чем на треть.
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