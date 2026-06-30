На заправках Татнефти в Казани снова ввели ограничения на продажу топлива
Причина мер - повышенный спрос.
Татнефть вновь ввела ограничения на продажу бензина всех марок и дизеля на некоторых заправках. Для физлиц лимит составил 30 литров бензина всех марок и 60 литров дизельного топлива на одну машину, подтвердили «Вечерней Казани» в компании.
Среди причин назван высокий спрос на ряде АЗС, поэтому было решено снова ввести лимит на единовременный отпуск топлива. Но эта мера временная. Она направлена на обеспечение доступности топлива для всех клиентов.
При этом на трассовых АЗС лимит дизеля выше - 200 литров в одни руки. При продаже в канистры действует единый лимит — не более 20 литров любого топлива. Ограничения действуют и для держателей карт Татнефти.
Напомним, резервы топлива насчитывают 1,7 миллиона тонн. Это практически соответствует показателям прошлого года - снижение всего на четыре процента. Все производственные мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов сейчас работают на максимуме.
Тем не менее ограничения на продажу вводили в ряде регионов, в том числе в Казани и Санкт-Петербурге.
Ранее «Вечерняя Казань» также выпустила большой материал о том, введение лимитов на АЗС Татнефти обернулось очередями и ростом розничных цен. Пока аналитики спорят о реальном уроне НПЗ после атак, эксперты заявляют о контроле над рынком. Что стоит за трехдневным топливным маневром в Поволжье?
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