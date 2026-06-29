В старейшем зоопарке страны запустили этап перерождения. В скором времени его историческая часть преобразится, а в вольерах ждут новых постояльцев. Казанские власти обещают взяться за реконструкцию «засучив рукава».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанский зооботсад наращивает поток посетителей, развивает научные исследования и готовится к масштабной реконструкции — и всё это под контролем уже нового директора Асии Гизатуллиной. До этого она работала арт-директором и замруководителя Дирекции парков и скверов города. Занять место директора зооботсада ей удалось благодаря опыту работы и предложению сделать из учреждения современное многофункциональное пространство. Концепция была представлена во время конкурсного отбора на должность директора. До Гизатуллиной место занимал Сергей Павлов — напомним, он ушёл по собственному желанию.

Историческая часть зооботсада преобразится, но сохранит историю

Масштабные перемены в Казанском зооботсаде готовились заранее: решение о реконструкции исторической части и оранжереи приняли ещё до назначения нового директора. В прошлом году разработали концепцию обновления оранжереи, которая была закрыта для посетителей последние несколько лет. Тогда же решили реконструировать первое здание на территории зооботсада, построенного ещё в 19-м веке. Вместе с этим должны будут установить новые вольеры и в целом привести в порядок всю историческую часть.

Работа по разработке концепции ведётся по сей день. Сейчас специалисты, по словам Гизатуллиной, исследуют историческую часть объекта. Ботаники, зоологи, историки и архитекторы изучают все . что есть на территории – от корневых систем деревьев до небольших старых построек. Всё это делается для того, чтобы в полной мере сохранить исторический облик зооботсада.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Зооботсад и оранжереи – это не просто подлатать и подкрасить, а вернуть исторический облик и провести достойную реконструкцию, – отметил мэр города Ильсур Метшин.

Проект реализуется за счёт государственно-частного партнёрства. По словам градоначальника, реконструкция согласована с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

- Мы это решение не только согласовали с раисом, но и заручились его поддержкой, в том числе финансовой. Сейчас нам, засучив рукава, предстоит сильно потрудиться, чтобы полностью обновить и благоустроить эту часть центральной части Вахитовского района нашей столицы, – добавил спикер.

Зоопарк постоянно пополняется

Всего в казанском зооботсаде проживает 143 вида животных, из которых 27 видов занесены в Красную книгу, и растёт 1136 видов растений. На территории гости могут увидеть 4719 особей и 11 348 экземпляров растений.

Популяция «четвероногих постояльцев» в Казанском зооботсаде ежегодно растёт — и не только за счёт новых поступлений. Только за шесть месяцев этого года там родились 59 детёнышей, среди которых 23 птенца и 36 млекопитающих. Потомство дали антилопы нильской личи, даманы Брюса, кошачьи лемуры, зебры Чапмана, канадские казарки, огари и известные всем соколы-балобаны. Последних сейчас возвращают в дикую среду в рамках программы по восстановлению популяции. Напомним, казанский зооботсад участвует в этом проекте с 2023 года совместно с министерством экологии и природных ресурсов Татарстана и АО «Сибур-РТ». С мая по июнь на исторической территории зооботсада вылупилось 18 птенцов, 11 из них уже отправились в дикую природу. Сначала они сажают в искусственные гнёзда – хеки под видеонаблюдение, где птицы адаптируются к новым условиям. Перед выпуском каждой особи надевают GPS‑трекер, что позволяет отслеживать перемещение и оценивать успешность адаптации. Всего за три года работы в дикую природу вернулись 13 соколов-балобанов, родившихся на территории зооботсада.

Много животных прибывают извне. Например, осенью прошлого года в зооботсад прибыли амурские тигры Басур и Саяна. Они оба пострадали в дикой природе, поэтому было принято решение о перевозе их в специальное учреждение. Сейчас тигры уже адаптировались в новом месте. Специалисты надеются, что в будущем они принесут потомство.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Одно из недавних приобретений зоопарка – азиатские слоны Сахар и Удача. Их президенту страны Владимиру Путину подарил президент Лаоса. По словам директора зооботсада, специалисты надеются, что приезжие слоны образуют группу вместе с девятилетним самцом Филимоном.

Многих животных в зоопарке поддерживают партнёры по программе опеки. Предприятия и организации берут шефство над питомцами и покрывают все необходимые расходы.

Ночные экскурсии и фестиваль «Фукс Фест»

В этом году программа мероприятий расширяется – гостей ждёт много нового. Например, 10 июля по территории новой части зоопарка «Река Замбези» пройдёт ночная экскурсия. 25 июля зооботсад уже не в первый раз примет Open Space Market, посвященный городской экологии, растениям и локальным брендам.

В середине августа в учреждении отметят Всемирный день слонов, в рамках праздника гости познакомятся с новыми обитателями зооботсада — слонами Удачей и Сахаром.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Осенью пройдёт фестиваль «Фукс Фест», приуроченный к 250-летию со дня рождения основателя Казанского зооботсада: в программу включены экскурсии по историческим и новым зонам территории, научно-популярные лекции и мастер-классы. Идею провести такой праздник высоко оценил мэр города. Он надеется, что мероприятие внесёт свою лепту в культурную жизнь столицы.