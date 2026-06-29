Не просто подлатать и подкрасить: Казань взялась за концепцию зооботсада
В старейшем зоопарке страны запустили этап перерождения. В скором времени его историческая часть преобразится, а в вольерах ждут новых постояльцев. Казанские власти обещают взяться за реконструкцию «засучив рукава».
Казанский зооботсад наращивает поток посетителей, развивает научные исследования и готовится к масштабной реконструкции — и всё это под контролем уже нового директора Асии Гизатуллиной. До этого она работала арт-директором и замруководителя Дирекции парков и скверов города. Занять место директора зооботсада ей удалось благодаря опыту работы и предложению сделать из учреждения современное многофункциональное пространство. Концепция была представлена во время конкурсного отбора на должность директора. До Гизатуллиной место занимал Сергей Павлов — напомним, он ушёл по собственному желанию.
Историческая часть зооботсада преобразится, но сохранит историю
Масштабные перемены в Казанском зооботсаде готовились заранее: решение о реконструкции исторической части и оранжереи приняли ещё до назначения нового директора. В прошлом году разработали концепцию обновления оранжереи, которая была закрыта для посетителей последние несколько лет. Тогда же решили реконструировать первое здание на территории зооботсада, построенного ещё в 19-м веке. Вместе с этим должны будут установить новые вольеры и в целом привести в порядок всю историческую часть.
Работа по разработке концепции ведётся по сей день. Сейчас специалисты, по словам Гизатуллиной, исследуют историческую часть объекта. Ботаники, зоологи, историки и архитекторы изучают все . что есть на территории – от корневых систем деревьев до небольших старых построек. Всё это делается для того, чтобы в полной мере сохранить исторический облик зооботсада.
- Зооботсад и оранжереи – это не просто подлатать и подкрасить, а вернуть исторический облик и провести достойную реконструкцию, – отметил мэр города Ильсур Метшин.
Проект реализуется за счёт государственно-частного партнёрства. По словам градоначальника, реконструкция согласована с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
- Мы это решение не только согласовали с раисом, но и заручились его поддержкой, в том числе финансовой. Сейчас нам, засучив рукава, предстоит сильно потрудиться, чтобы полностью обновить и благоустроить эту часть центральной части Вахитовского района нашей столицы, – добавил спикер.
Зоопарк постоянно пополняется
Всего в казанском зооботсаде проживает 143 вида животных, из которых 27 видов занесены в Красную книгу, и растёт 1136 видов растений. На территории гости могут увидеть 4719 особей и 11 348 экземпляров растений.
Популяция «четвероногих постояльцев» в Казанском зооботсаде ежегодно растёт — и не только за счёт новых поступлений. Только за шесть месяцев этого года там родились 59 детёнышей, среди которых 23 птенца и 36 млекопитающих. Потомство дали антилопы нильской личи, даманы Брюса, кошачьи лемуры, зебры Чапмана, канадские казарки, огари и известные всем соколы-балобаны. Последних сейчас возвращают в дикую среду в рамках программы по восстановлению популяции. Напомним, казанский зооботсад участвует в этом проекте с 2023 года совместно с министерством экологии и природных ресурсов Татарстана и АО «Сибур-РТ». С мая по июнь на исторической территории зооботсада вылупилось 18 птенцов, 11 из них уже отправились в дикую природу. Сначала они сажают в искусственные гнёзда – хеки под видеонаблюдение, где птицы адаптируются к новым условиям. Перед выпуском каждой особи надевают GPS‑трекер, что позволяет отслеживать перемещение и оценивать успешность адаптации. Всего за три года работы в дикую природу вернулись 13 соколов-балобанов, родившихся на территории зооботсада.
Много животных прибывают извне. Например, осенью прошлого года в зооботсад прибыли амурские тигры Басур и Саяна. Они оба пострадали в дикой природе, поэтому было принято решение о перевозе их в специальное учреждение. Сейчас тигры уже адаптировались в новом месте. Специалисты надеются, что в будущем они принесут потомство.
Одно из недавних приобретений зоопарка – азиатские слоны Сахар и Удача. Их президенту страны Владимиру Путину подарил президент Лаоса. По словам директора зооботсада, специалисты надеются, что приезжие слоны образуют группу вместе с девятилетним самцом Филимоном.
Многих животных в зоопарке поддерживают партнёры по программе опеки. Предприятия и организации берут шефство над питомцами и покрывают все необходимые расходы.
Ночные экскурсии и фестиваль «Фукс Фест»
В этом году программа мероприятий расширяется – гостей ждёт много нового. Например, 10 июля по территории новой части зоопарка «Река Замбези» пройдёт ночная экскурсия. 25 июля зооботсад уже не в первый раз примет Open Space Market, посвященный городской экологии, растениям и локальным брендам.
В середине августа в учреждении отметят Всемирный день слонов, в рамках праздника гости познакомятся с новыми обитателями зооботсада — слонами Удачей и Сахаром.
Осенью пройдёт фестиваль «Фукс Фест», приуроченный к 250-летию со дня рождения основателя Казанского зооботсада: в программу включены экскурсии по историческим и новым зонам территории, научно-популярные лекции и мастер-классы. Идею провести такой праздник высоко оценил мэр города. Он надеется, что мероприятие внесёт свою лепту в культурную жизнь столицы.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель по делу о взятках в среде казанских ВИП-силовиков обличил схему коррупционного гостеприимства, упомянув в показаниях «первых лиц» ведомства.
За первые пять месяцев в республике зафиксирован рекордный рост недовольства услугами ЖКХ, тем временем глава Госжилинспекции региона успокаивает население возможностью наказать «ресурсников».
Владелец строительной компании «Профессионал» Роман Темниковский получил три года строгого режима за дачу взятки сотрудникам ФНС — те должны были «списать» более 40 миллионов.
40 дней прошло со смерти известного в Казани хирурга-онколога Евгения Сигала. Его ученики вспомнили, каким был их наставник и какое наследие он оставил за собой.
В Казани началось рассмотрение дела в отношении 15 предполагаемых участников одной из самых заметных группировок города.