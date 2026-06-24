В регионе дорожный бюджет достиг максимума. На эти средства в Казани ударно строят новый авиатерминал и расширяют трассы, пока власти пытаются решить проблему «зайцев» на платных дорогах и «душных» автобусов без кондиционеров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Терминал № 3 сдадут в рекордные сроки

На брифинге в правительстве Татарстана министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов подробнее рассказал о новом терминале казанского международного аэропорта. Воздушная гавань готовится к масштабной инфраструктурной революции, ведь существующий объект уже давно перешагнула предел своих возможностей: при проектной мощности в 2,5 миллиона человек фактический пассажиропоток превысил отметку в 5 миллионов пассажиров в год.

Главным ответом на этот вызов станет запуск нового терминала № 3, строительство которого ведется беспрецедентными для российской авиационной отрасли темпами.

- Главная особенность возводимого терминала № 3 — экстремально сжатые сроки реализации проекта. Директивный план, обозначенный руководством республики, требует обеспечить полную готовность объекта к концу лета. На весь цикл работ — от закладки первого камня до ввода здания в эксплуатацию — отведено всего 15 месяцев. Строит этот объект единственная команда, которая строит в России за такое время. По-моему, 15 месяцев идет с самого начала до эксплуатации. Это та боевая команда, которая в ковидные времена за 100 дней построила инфекционную больницу, — отметил Ханифов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр подчеркнул, что столь жесткий график требует от строителей максимальной концентрации и круглосуточного режима работы. Проект полностью защищен с финансовой точки зрения, что исключает любые задержки поставок материалов или оборудования.

- Сроки узкие. Это конец августа текущего года. Но у нас там и финансирование есть, и проект прошел Главгосэкспертизу. По финансированию там проблем нет, — заверил министр.

По его словам, новый терминал не просто расширит площадь аэропорта, а полностью перестроит всю внутреннюю логистику казанского авиаузла. Руководством принято стратегическое решение изолировать внутренние рейсы от международных, что позволит навсегда избавить пассажиров от очередей на досмотрах и у стоек регистрации.

- Терминал, который сейчас строится, будет полностью посвящен обслуживанию внутренних рейсов. В то же время терминалы 1 и 1А, которые сейчас работают с международными и внутренними рейсами, пройдут модернизацию и полностью перейдут на обслуживание международных авиалиний. Перед тем как принять первых пассажиров, новый терминал пройдет тестирование в реальных условиях. В конце августа мы планируем завершить строительство и начать тестовые полеты с волонтерами, чтобы настроить оборудование и логистику. После этого терминал № 3 полностью перейдет на обслуживание внутренних рейсов, а терминалы 1 и 1А будут обслуживать только международные направления, — сказал министр.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Запуск нового объекта, по мнению Ханифова, позволит Казани не только справиться с текущим дефицитом площадей, но и создаст прочный задел для дальнейшего роста туристического и делового потока в столицу Татарстана на годы вперед.

Борьба за градус: почему автобусы Казани превратились в «душегубки»?

С наступлением летнего зноя поездки в общественном транспорте Казани превратились для горожан в настоящее испытание на прочность. Социальные сети переполнились жалобами на невыносимую духоту, неработающий климат-контроль и заклинившие форточки. Накалившуюся до предела ситуацию официально прокомментировал и министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, отвечая на вопрос журналиста «Вечерней Казани».

Фарит Ханифова честно признал наличие системной проблемы и объяснил, почему охладить казанские «краснобусы» прямо сейчас — задача из разряда невыполнимых. Как выяснилось, Казань столкнулась с серьезным старением автобусного парка. На сегодняшний день доля машин в нормативном состоянии в столице республики не дотягивает до целевой планки в 85 процентов. Главная причина локального транспортного коллапса — техника, чей возраст перешагнул десятилетний рубеж.

По словам Ханифова, в таких автобусах-ветеранах кондиционеров нет не из-за экономии топлива перевозчиками, а потому что они изначально не были предусмотрены конструкцией. Установить современные сплит-системы на старые кузовы технически невозможно.

- В Казани на сегодня нормативное состояние не дотягивает до 85 процентов. Есть такая проблема, поэтому будем закупать автобусы. Они комфортные, кондиционеры там будут. Те автобусы, которым больше 10 лет, — это ненормативное состояние. Можно сказать, что там кондиционеров нет, их просто не поставишь, - отметил чиновник.

Статистика городского Комитета по транспорту лишь подтверждает масштаб проблемы: сегодня из 613 курсирующих по Казани автобусов системами охлаждения оборудованы всего 157 машин. Это исключительно свежий подвижной состав, который приобретался автотранспортными предприятиями в течение 2024–2025 годов. Остальные 456 автобусов вынуждены спасать пассажиров от 40-градусной жары исключительно с помощью люков.

Единственный выход из затянувшегося «горячего» кризиса Ханифов видит в бескомпромиссном обновление подвижного состава. Татарстанские перевозчики и так ежегодно закупают порядка 150–160 новых единиц техники, и абсолютно все они сходят с конвейера с мощным климат-контролем. Чтобы переломить ситуацию в кратчайшие сроки, Казани требуются экстренные объемы поставок. Как сообщил глава Миндортранса Татарстана, город уже направил дополнительные заявки на приобретение крупной партии пассажирского транспорта.

- Казань заявлялась в этом году и на 100, и на 50 новых автобусов, пока идут переговоры по закупке. Весь новый подвижной состав мы закупаем уже с кондиционерами, - добавил Ханифов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пока чиновники ведут переговоры о поставках сотен новых автобусов, решать проблему духоты приходится ручными методами. После массового недовольства казанцев, исполком города выдал жесткие предписания всем руководителям АТП. Перевозчиков обязали провести тотальную ревизию климатического оборудования на тех 157 машинах, где оно есть, чтобы исключить случаи, когда кондиционер исправен, но водитель его не включает.

С экипажами душных автобусов провели дополнительные инструктажи: теперь водители и кондукторы обязаны строго следить за открытыми потолочными люками и форточками, оперативно реагируя на изменение погоды и заполняемость салона, чтобы поездки казанцев перестали напоминать экстремальное испытание.

Стратегические приоритеты дорожного фонда

Дорожно-строительный комплекс республики вышел на пиковые мощности. Руководители профильных ведомств детально раскрыли структуру расходов, ключевые инфраструктурные проекты и стратегию повышения безопасности на дорогах республики. Так, в текущем сезоне совокупный объем финансирования дорожной программы региона превысил 93 миллиарда рублей. Масштабная модернизация транспортной сети охватила как ключевые федеральные магистрали и крупнейшие городские агломерации, так и сельские территории, дачные массивы и подъезды к социальным объектам.

Как сообщил Ханифов, итоговый объем финансирования дорожной программы на сегодня зафиксирован на отметке 93 миллиарда рублей. Центральным вектором работы стало распределение средств в рамках масштабной программы «Инфраструктура для жизни» общим объемом 20 миллиардов 755 миллионов рублей.

- Программа предусматривает распределение средств по ключевым экономическим центрам республики. Например, на Казань и Казанскую агломерацию выделяется два миллиарда рублей, на Нижнекамскую агломерацию — 400 миллионов, на Набережночелнинскую агломерацию — 360 миллионов. Также предусмотрено финансирование региональных дорог в размере 1 миллиарда 397 миллионов рублей и ремонт мостов и дорог с привлечением федерального софинансирования — 12 миллиардов рублей, - уточнил Ханифов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По его словам, ход работ на данных объектах находится под жестким контролем, а профильное ведомство еженедельно отчитывается перед председателем комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александром Тыгиным в рамках системы парламентского контроля. Дополнительно в республике реализуется программа комплексного развития сельских территорий с федеральной поддержкой, на которую выделен 1 миллиард 141 миллион рублей.

По словам директора ГКУ «Главтатдортранс» Эдуарда Данилова, дорожный сезон демонстрирует рекордные физические объемы работ: в планах ведомства строительство и реконструкция 71 километр новых трасс, а также ремонт и модернизация 1111,4 километра существующей сети.

- Мы сконцентрировались на ремонте и обслуживании дорожной сети. Строительство и реконструкция требуют больших затрат. Наша задача — при ограниченных ресурсах восстановить как можно больше километров дорог. Например, на капитальный ремонт мы выделили 12 миллиардов 421 миллион рублей, на содержание сети — 9 миллиардов 781 миллион рублей, на реконструкцию — 4 миллиарда 680 миллионов рублей, на текущий ремонт — 2 миллиарда 757 миллионов рублей, на строительство новых дорог — 2 миллиарда 122 миллиона рублей, а на обеспечение безопасности, включая освещение и светофоры, — 547 миллионов рублей, - добавил Ханифов.

Ведомство, как подчеркнул министр, также активно защищает практику укрупнения лотов при дорожных подрядах. Объединение ремонта крупных городских артерий (например, сразу трех проспектов в Набережных Челнах) в один лот стоимостью свыше 2 миллиардов рублей исключает дробление дорог на мелкие отрезки. Это гарантирует, что весь объем выполнит один мощный республиканский подрядчик из однородных материалов и с одинаковым визуальным качеством.

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодо» Ильнур Нурмухаметов в своем рабочем докладе одним из ключевых направлений дорожной программы текущего года отметил масштабную реконструкцию автодороги Р-239 «Казань — Оренбург». На отрезке с 30 по 43 километр дорожники активно расширяют проезжую часть.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Готовность масштабного участка достигла 70%. Рабочие круглосуточно укладывают асфальт, монтируют путепровод на 33-м километре, строят двухуровневую развязку у села Лаишево и возводят надземные переходы. До холодов здесь уложат около 75 тысяч тонн свежего асфальта, - отметил Нурмухаметов.

На другом участке этой же трассы, по его словам, аналогичные работы по расширению дороги с двух до четырех полос вышли на финишную прямую. Дорожникам осталось установить барьеры и подключить линии электроосвещения.

- Работы идут круглосуточно. На объекте трудятся 172 человека и 43 единицы техники. Мы планируем завершить реконструкцию участка и сдать его в ноябре текущего года, - уточнил Нурмухаметов.

Но также, по его словам, в рамках дорожно-строительного сезона будет обновлено более 160 километров федеральных трасс в Татарстане. Ключевые дорожные объекты сейчас переведены на круглосуточный режим работы.Параллельно ведомство завершило плановый ремонт на 5 участках федеральных трасс общей протяженностью 76 километров, включая подъезд к Ижевску от трассы М-7

Дорогое удовольствие: как в Татарстане объявили охоту на дорожных «зайцев»

Министр транспорта подчеркнул, что никаких решений о пересмотре стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани на данный момент не принималось. Расценки на проезд по новой магистрали зафиксированы в прежнем диапазоне — от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов автомобиля и количества осей, а базовая стоимость для легковых машин вне часов пик составляет 90 рублей.

В ходе общения с прессой глава Миндортранса также затронул вопросы инфраструктурного развития и удобства автомобилистов. И важной составляющей этого развития будет интеграция новых сервисов.

- Скоро казанцы смогут оплачивать проезд по тракту через цифровую платформу Max. Уже действует автоматическая оплата по транспондерам в системе «Свободный поток». В Татарстане обсуждают законопроект о налоговых льготах для крупных дорожных проектов. Если его примут, льготы распространятся на платный участок Вознесенского тракта и трассу Алексеевское — Альметьевск, - отметил Ханифов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр напомнил, что перед ведомством изначально не стояло задачи «заработать» на горожанах, поскольку Вознесенский тракт — это в первую очередь важный социальный внутригородской объект, призванный разгрузить выезды из столицы.

Однако внедрение в Татарстане инновационной системы «Свободный поток» (Free-flow), призванной избавить водителей от шлагбаумов и пробок на платных трассах, обернулось неожиданным вызовом для дорожных служб. Вместо беспрепятственного трафика республика получила армию неплательщиков: каждый седьмой водитель на новых магистралях предпочитает испытывать удачу, игнорируя счета за проезд.

Главным полем битвы с «зайцами» стал все тот же платный участок Вознесенского тракта. По словам Ханифова, на июнь 2026 года доля водителей, не оплачивающих проезд, достигла 14 процентов. При ежедневном трафике около 19 тысяч автомобилей, а это означает, что почти тысяча машин в сутки, проходят «мимо кассы». Всего на Вознесенском тракте с момента запуска платного участка около 940 тысяч водителей игнорировали оплату проезда. С нарушителей взыскано почти 200 миллионов рублей штрафов.

Еще сложнее ситуация на трассе Шали — Бавлы, где, по оценкам ведомства, процент неплательщиков порой достигает критических 50 процентов. Министр транспорта признает: водители часто не осознают, что минутная «экономия» 90 рублей неизбежно ведет к серьезным финансовым санкциям.

- Тех, кто надеется на несовершенство камер, ждет неприятный сюрприз. За неоплаченный проезд предусмотрены серьезные штрафы: 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 5 тысяч - для грузовиков и автобусов. На Вознесенском тракте уже проехало более 6,7 миллиона машин, но проблема остается: 14 процентов водителей не оплачивают проезд. Наверное, обидно: можно проехать и заплатить 90 рублей, а штраф за неоплату составляет 1,5 тысяч рублей, - громко ответил министр.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Он напомнил, что система контроля работает в авторежиме: камеры фиксируют госномер, после чего у владельца есть пять дней на добровольное погашение задолженности через сайт оператора или мобильные приложения. Если срок пропущен, ГИБДД выносит постановление. Однако закон оставляет нарушителю шанс на «реабилитацию»: если оплатить сам проезд в течение 20 дней после получения штрафа, административное дело будет прекращено, а штраф — аннулирован. В противном случае владельцу придется оплатить и задолженность за дорогу, и всю сумму штрафа.

Для борьбы с наиболее злостными неплательщиками власти уже обсуждают введение дополнительных рамок учета на сложных развязках (например, в районе Афанасово на обходе Нижнекамска), что позволит системе более точно идентифицировать маршрут и исключить любые попытки уклонения от оплаты.