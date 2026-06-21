Недострои Казани: какие здания портят облик столицы Татарстана
Город обновляется и зарастает новыми зданиями. При этом в нем есть места, которые десятилетиями напоминают о нерешенных проблемах. Но, похоже, многолетняя история этих долгостроев подходит к концу?
Каждый год в Татарстане появляется по несколько десятков зданий — это и дома, и целые ЖК, и «социалка». Только за прошлый год в Казани ввели 1,3 миллиона «квадратов». Город стал вторым по объему введенных метров по российским миллионникам. Есть и «но» — в Казани остается немало зданий, где ночью не загорается свет, а жители не могут дождаться ключей годами. Некоторые функционируют лишь в половину силы. К счастью, с некоторыми такими недостроями начали разбираться. Вспоминаем судьбу самых известных зданий-долгостроев города.
Дом на Маяковского достраивают за счет жителей
Строительство жилого дома на улице Маяковского, 21 началось еще в 2004 году, застройщиком выступило ЗАО «Арх-Идея». Но работа шла без нужных градостроительных документов, и объект быстро превратился в долгострой. Всё решилось силами самих жителей дома: они создали жилищно-строительный кооператив «Маяк», который теперь выступает новым застройщиком. За стройку будут платить сами участники кооператива. Помогает в оформлении и согласовании всех этапов Фонд поддержки дольщиков Татарстана.
Фасад полностью поменяют, низ облицуют керамогранитом, а сверху сделают вентилируемую стену с декоративной плиткой. Со стороны улицы Некрасова появится въезд во двор и заезд в паркинг, а во дворе — детские и спортивные площадки, места для парковки инвалидов и мусорные контейнеры. Полностью завершить строительство планируется в следующем году.
Богатый центр не сможет избавиться от коробки с граффити
На пересечении улиц Айвазовского и Ульянова-Ленина находится дом, заброшенный с 2009 года. Опять же, стройка велась без разрешительной документации.
Вопрос о судьбе здания — снесут его или достроят — пока остается нерешенным.
Улица Толстого так и не получила поликлинику
На Толстого, 3 хотели построить поликлинику, но уже двадцать лет этот объект считается долгостроем. Наконец, в июле 2024 года работы возобновили. Уже получено положительное заключение историко-культурной экспертизы — на месте предстоит демонтировать старые перекрытия и установить новые опоры.
Проблемы жителей ЖК «Золотая середина» решат в 2026
Долгая история и у части домов жилого комплекса «Золотая середина». Квартиры должны были сдать еще в 2014 году, однако застройщика дома арестовали за мошенничество. Рашид Аитов получил разрешение на 9 этажей, но самовольно начал продавать квартиры в 18-этажном здании. Дом распродали, но разрешения на стройку получить так и не удалось. Верхние этажи решили сносить.
В 2014 году обманутые дольщики вышли на площадь Свободы. Чиновники тогда объясняли, что проектной документации нет, разрешение на стройку поддельное, а метраж не совпадает с документами. Власти пообещали выдать компенсационное жилье на улицах Аграрная и Раиса Гареева.
Сдача жилого комплекса ожидается до конца 2026 года.
Речной порт пустует двадцать лет
Главный пассажирский терминал на Волге был построен еще в середине прошлого века, однако сегодня это здание не функционирует. В 2005 году власти Казани пытались реконструировать объект к тысячелетию города. Деньги выделили, стройку развернули, но в итоге работы остановились. Здание законсервировали.
С тех пор вокзал не работает. В 2023 году городские власти заговорили о новой реконструкции, но подвижек нет.
Отели Зиганшина не сдали к Универсиаде, но возвели к БРИКС
Восемь трехэтажных зданий расположены на правом берегу реки Казанки, около моста «Миллениум». Застройщиком выступает ПСО «Казань», им владеет Равиль Зиганшин. Строительство гостиниц начали в 2012 году, изначально их планировали ввести в эксплуатацию к Универсиаде-2013, а затем и к Чемпионату мира по футболу. Но достроить ничего тогда так и не удалось. Сам Зиганшин в 2015 году рассказывал, что причиной остановки стало отсутствие гостиничных операторов.
Потом объект перешел в ведение ПАО «КВАРТ», им владеет Тимур Зайнутдинов, зять Зиганшина. Многие годы здания были законсервированы, однако в октябре 2024 года их все же удалось достроить — все к саммиту БРИКС. Рядом с ними возвели и гостиничный комплекс «Millennium Panorama».
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