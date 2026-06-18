Юбилейный саммит Россия — АСЕАН стартовал в столице РТ — он приурочен к 35‑летию отношений между сторонами. В первый день мероприятия гости Татарстана провели встречи с раисом республики и президентом страны и наметили точки взаимодействия.

Автор фото: kremlin.ru

Столица Татарстана получила возможность принять деловой форум АСЕАН в юбилейный год — Россия и Ассоциация государств Юго‑Восточной Азии отмечают 35‑летие сотрудничества. В состав АСЕАН входят 11 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор.

Утром 17 июня глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в аэропорт Казани, чтобы официально встретить гостей юбилейного саммита Россия — АСЕАН и угостить их традиционным чак‑чаком в знак гостеприимства. Первыми, ещё ночью накануне, в столицу республики прибыли премьер‑министр Вьетнама и премьер‑министр Таиланда. Во второй половине дня в Казань приехал президент России Владимир Путин.

К этому времени территорию вокруг нового здания театра имени Галиасгара Камала перекрыли для обеспечения безопасности и организации движения. Внутри сотрудники и организаторы завершали последние приготовления к торжественному приёму глав государств и первых лиц. К шести часам вечера кортежи начали съезжаться к театру, где делегаций лично встречал Путин.

Автор фото: kremlin.ru

Торжественный приём в театре имени Камала открыл официальную программу саммита. Под сводами нового здания, ставшего символом современного культурного развития Татарстана, собрались лидеры стран АСЕАН. Президент России обратился к гостям с приветственной речью.

«Хотел бы ещё раз от души поприветствовать всех вас в России, в Казани — красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, её уникальное историческое и духовное наследие и при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями», – отметил глава государства.

В своём выступлении Путин подчеркнул, что отношения между странами развиваются по восходящей, а контакты давно перестали быть чисто формальными. Он напомнил, что в своё время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи. Вместе с этим страна оказала поддержку в становлении государственности и укреплении обороноспособности.

Сейчас в Россию активно приезжают молодые люди из Юго-Восточной Азии. Уже десятки тысяч студентов окончили вузы страны и вернулись в родные страны, где они приносят практическую пользу своим соотечественникам, отметил глава страны.

«Что важно – мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела», – добавил Путин.

Автор фото: kremlin.ru

Он подчеркнул, что Россия готова к продолжению сотрудничества с государствами-участниками АСЕАН в целях укрепления стратегического партнёрства, в интересах обеспечения безопасности, благополучия и процветания стран.

После торжественной речи началась небольшая концертная программа, после неё Путин проводил каждого гостя. 18 июня их всех ждёт насыщенный день.

Особое место в повестке саммита занимают двусторонние встречи. Президент России начал марафон переговоров с лидерами стран АСЕАН. Первым стало совещание с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом‑младшим — для него это первый визит в Россию.

«Ваша страна в текущем году председательствует в АСЕАН, и мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты отмечается 35‑летие отношений нашей страны с ассоциацией», — отметил Путин.

В ходе встречи глава России напомнил, что в этом месяце исполнилось 50 лет дипломатических отношений с Филиппинами. Тогда Фердинанд Маркос приехал в Москву, где было принято совместное коммюнике об установлении межгосударственных связей. Этот жест в условиях холодной войны потребовал политической воли со стороны филиппинского президента.

Автор фото: kremlin.ru

Для России сотрудничество с Филиппинами особенно важно: товарооборот превысил полмиллиарда

долларов, однако есть потенциал для объёмов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов. В свою очередь Фердинанд Маркос‑младший согласился с возможностью расширения сотрудничества.

Следующая встреча состоялась с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом, который в последний раз был в России десять лет назад.

Президент отметил успехи в развитии сотрудничества, включая рост товарооборота, приближающегося к миллиардной отметке, и потенциал в сфере туризма и гуманитарных обменов. Он также подчеркнул особую роль Брунея в поддержании стабильности в регионе.

«Мы ценим, Ваше Величество, что Брунею удаётся сохранять сбалансированную позицию в международных делах, в том числе по очень сложным сюжетам, с которыми мир сталкивается сегодня. В этом, безусловно, Ваша большая личная заслуга как одного из наиболее опытных руководителей государств мира», – подчеркнул Путин.

Позднее он также встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Во время разговора он подчеркнул историческую глубину связей: первая встреча лидеров двух стран в подобном формате в Малайзии в 2005 году, а в прошлом году Малайзия председательствовала в АСЕАН и активно поддерживала развитие стратегического партнёрства России с Ассоциацией.

Путин отметил, что Малайзия — давний и надёжный партнёр России в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, а взаимодействие между странами строится на принципах взаимного уважения, и подчеркнул в том числе важность совместной работы в сфере образования, науки, технологий, туризма и гуманитарных связей. Товарооборот между странами вырос на 12,9 % за прошлый год.

Премьер‑министр Малайзии в ответной речи поблагодарил российскую сторону за радушие и организацию приёма в Казани. По его словам, отношения между странами развиваются успешно, расширяются двусторонние механизмы сотрудничества по многим направлениям.

Автор фото: kremlin.ru

Череда переговоров завершилась встречей с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Отношения между странами активно развиваются, и уже носят дружеский характер. Отметим, что такая же дружба связывает Турцию и Татарстан. Историческая и культурная близость, общие ценности и многолетние связи создали прочную основу для взаимодействия. Например, республика экспортирует нефтепродукты, химическую продукцию и машиностроение, а импортирует текстиль, строительные материалы и оборудование, а вузы Казани и Анкары реализуют совместные программы обмена студентами и преподавателями.

Как ещё утром в первый день саммита отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, республика традиционно открыта для международного партнерства, а страны АСЕАН являются перспективными партнерами. В рамках форума запланированы, в том числе, встречи главы Татарстана с делегациями стран Ассоциации.

По итогам саммита планируется утверждение важных документов — Казанской декларации и Совместного плана действий. Они призваны вывести сотрудничество России и АСЕАН на новый уровень. А Казань, принимая гостей, вновь может подтвердить свой статус города, открытого миру.