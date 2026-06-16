В столицу прибыли первые делегации, а президент запланировал здесь ряд переговоров. Казанцев заранее уведомили о возможных перебоях в работе интернета и временных ограничениях на движение транспорта. Обо всех изменениях - в материале.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Первые лица на татарстанской земле

Столица Татарстана завершает последние приготовления к масштабному дипломатическому марафону. Юбилейный саммит Россия — Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в городе с 17 по 19 июня, соберет более тысячи делегатов в составе 16 миссий из 13 стран мира. Это будет юбилейный саммит, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Главной площадкой для дискуссий станет современный международный выставочный центр «Казань Экспо». Пока городские службы наводят финальный лоск на ключевых магистралях, в Международном аэропорту имени Габдуллы Тукая один за другим приземляются правительственные борта.

Ради безопасности мировых лидеров и бесперебойной работы саммита столица Татарстана официально переходит на особое дипломатическое положение и временно меняет свой привычный ритм жизни. Город переходит на жесткий регламент работы силовых ведомств, транспорта и инфраструктуры.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Дипломатический «десант» уже начал свою работу, ведь в Казань прибыли первые высокопоставленные гости, которых торжественно встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Уже прилетели генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн и специальный представитель президента Мьянмы Хау Кхан Сум. Главной интригой дня стал вылет из Ханоя представительной делегации Социалистической Республики Вьетнам. Для новоиспеченного премьер-министра страны Ле Минь Хынга этот визит в Россию стал первой зарубежной поездкой в новом качестве. Статус миссии подчеркивает и состав сопровождающих: вместе с премьером на саммит летят главы ключевых ведомств Вьетнама — министры иностранных дел, промышленности, финансов, науки и технологий, а также глава Государственного банка.

Официальный старт деловой программы намечен на 17 июня, где гостей и участников ждет Деловой форум Россия — АСЕАН: делегаты обсудят углубление экономического и инвестиционного партнерства. Параллельно с этим политическая повестка обещает быть предельно жаркой, ведь, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин готовит настоящий «марафон двусторонних встреч» на полях саммита. Подробности предстоящих закрытых переговоров Кремль обещает раскрыть уже в ближайшее время.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Политики готовятся к дебатам, а Казань демонстрирует свои возможности на выставке «Сделано в Татарстане». Мероприятие проходит в Центре уникального мастерства. Более 100 ведущих предприятий республики представили свои передовые разработки. В павильонах и под открытым небом можно увидеть модернизированный вертолет «Ансат-М», линейку флагманских грузовиков «КАМАЗ», автомобили «Соллерс», премиум-авто «Аурус» и инновационный электромобиль «Атом».

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко не скрывает амбиций: страны АСЕАН сегодня в приоритете у местной экономики, и Казань намерена использовать этот саммит как мощный трамплин для запуска новых совместных производств.

Безопасность высшего уровня: город переходит на спецрежим

В преддверии юбилейного международного саммита Россия — АСЕАН власти Татарстана берут под жесткий контроль сферу пассажирских перевозок. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана прошло экстренное совещание с крупнейшими агрегаторами такси региона. Главная цель — гарантировать гостям столицы безопасность, безупречный сервис и избавить город от нелегальных извозчиков на время проведения форума.

Совещание в формате видеоконференцсвязи провела начальник Управления транспорта Миндортранса республики Мария Захватова. Профильное ведомство выступило с жестким предупреждением в адрес платформ заказа такси. В дни саммита на линию смогут выйти только те водители, которые полностью соответствуют требованиям федерального законодательства. Захватова напомнила агрегаторам о двух важных условиях для перевозки участников форума и горожан.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

- Во-первых, у водителя должно быть официальное разрешение, внесенное в региональный реестр перевозчиков. Во-вторых, автомобиль должен быть зарегистрирован в реестре легковых такси региона. Машины, не прошедшие регистрацию, будут оперативно выявляться и отстраняться от работы контролирующими органами. Сервис должен соответствовать международным стандартам, - отметила Захватова.

Министерство не только потребовало от перевозчиков юридической чистоты, но и выдвинуло повышенные стандарты, соответствующие мировым нормам гостеприимства. Руководству агрегаторов посоветовали усилить внутренний контроль в нескольких ключевых областях. Для преодоления языкового барьера компаниям рекомендовали привлекать на заказы в центре города и у ключевых объектов саммита водителей, владеющих иностранными языками.

Особое внимание будет уделено внешнему виду автомобилей и этикету персонала. Автомобили должны быть идеально чистыми, а сотрудники — предельно вежливыми. Службы поддержки обязаны оперативно реагировать на любые жалобы и обращения пассажиров в режиме реального времени, эффективно решая любые конфликтные ситуации.

Также, помимо того, что сотрудники полиции и ГАИ уже стоят через каждые 10 метров вдоль центральных улиц города, 17 июня из-за мероприятий в театре им. Г. Камала будет полностью перекрыто движение на улице Нурсултана Назарбаева (на участке от Павлюхина до площади Вахитова). Под жесткий запрет в этот же день попадет улица Хади Такташа (от Туфана Миннуллина до Назарбаева, а также от Спартаковской до Марселя Салимжанова).

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

До 20 июня в городе действуют точечные ограничения на парковку, запрещено использование электросамокатов, велосипедов и даже роботов-доставщиков. На Казанке временно приостановлено движение маломерных судов. А чтобы не парализовать авиасообщение, власти пошли на радикальный шаг: между вокзалом «Казань-1» и аэропортом запущены более 80 дополнительных экспресс-электричек нового поколения с кондиционерами и розетками интервал движения которых составит от 30 минут до часа. Однако пассажирам пригородных поездов следует быть внимательными, так как с 16 июня и до конца суток 18 июня на этом маршруте полностью отменена посадка и высадка на всех промежуточных станциях, за исключением «Казани-1» и «Вахитово». Поезда идут в режиме безостановочного экспресса, поэтому пройти к составам можно только через строгие пункты досмотра в главном здании вокзала и восточном терминале.

Мэр Казани Ильсур Метшин настоятельно рекомендовал горожанам и туристам отказаться от личного транспорта в пользу электричек и закладывать на дорогу значительно больше времени.

Также главным бытовым вызовом для жителей Казани станут временные перебои в работе мобильного интернета и навигации. Ведущие операторы связи уже начали рассылать предупреждения о снижении скорости передачи данных. Ради безопасности охраняемых лиц, в городе задействованы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В связи с этим скорость мобильного интернета в центре и у площадок саммита может временно падать до минимума. Сервисы навигации (Яндекс Карты, 2ГИС) могут некорректно определять геопозицию, сбивая маршруты такси и каршеринга, в том числе возможны точечные сбои при оплате банковскими картами через мобильные терминалы на кассах.

Власти подчеркнули, что проводной домашний интернет и Wi-Fi в офисах продолжит работать без изменений, однако рекомендовали заранее скачивать офлайн-карты и иметь при себе запас наличных. Полноценная работа мобильных сетей восстановится сразу после завершения саммита и отъезда делегаций — ориентировочно, к 20 июня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Чтобы не допустить вспышек опасных инфекций и гарантировать полную безопасность высоких гостей, санитарно-эпидемиологическая служба республики перешла на круглосуточный режим работы. Для обеспечения санитарного благополучия форума мобилизованы 308 специалистов ведомства, из которых 177 сотрудников будут дежурить непосредственно на объектах саммита.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану взяло под особый контроль 96 ключевых объектов для обслуживания участников. Специалисты тщательно проверяют всю цепочку гостеприимства: 36 отелей, где разместятся делегации, 40 ресторанов и кафе для питания участников, а также поставщиков продуктов. Местные и иногородние поставщики контролируются коллегами из пяти регионов России. Кроме того, проверяют три главные площадки: МВЦ «Казань Экспо», международный аэропорт и два транспортных объекта. Лаборатории Роспотребнадзора непрерывно контролируют питьевую воду, продукты питания, поверхности и парфюмерию для гостей.

Параллельно ведется ежечасный мониторинг воздуха и радиационного фона. Особое внимание уделяется предотвращению экзотических инфекций из Юго-Восточной Азии, из-за чего в аэропорту Казани специалисты круглосуточно проверяют прибывающие зарубежные рейсы. Внутри города для персонала также установлен жесткий контроль, ведь к работе на саммите допущены только сотрудники, волонтеры и повара с двойной проверкой. У них подтверждены все обязательные прививки и отрицательные анализы на кишечные инфекции.

Политический барометр: «сверка часов» на фоне глобального Юга

Накануне официального старта АСЕАН экспертное сообщество активно обсуждает контуры предстоящего дипломатического марафона. Известный политолог Наталья Елисеева в эксклюзивном комментарии «Вечерней Казани» поделилась своим видением значимости казанской площадки, расставила акценты в вечном споре политики и экономики, а также озвучила неожиданные прогнозы, относительно главных итогов форума.

По мнению политолога, Казань сегодня принимает событие, которое по своему масштабу и влиянию на международную повестку встает в один ряд с крупнейшими мировыми экономическими съездами. Комментируя стартующий форум, Елисеева призвала не занижать планку ожиданий и подчеркнула, что по своей значимости казанская встреча ничем не уступает прошедшему недавно Петербургскому международному экономическому форуму.

- Очень хорошо, что у нас проводятся не только ПМЭФ, но и подобные специализированные форумы. По своей значимости и масштабу они, в целом, вообще ничем не отличаются, а вот содержание будет иным. Казанский форум крайне важен, и здесь все будет организовано на высшем уровне — ровно так, как надо, — отмечает политолог.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

При этом эксперт обращает внимание на принципиальное отличие казанской площадки от ПМЭФ, который собрал представителей 144 стран во главе с ключевыми партнерами из Индии. В Казани же фокус смещается в сторону конкретного макрорегиона, где Россия выстраивает точечные и глубокие интеграционные связи, во многом перекликаясь с традиционными партнерами на пространстве СНГ.

Одним из главных вопросов накануне открытия оставался баланс сил: станет ли саммит площадкой для громких политических лозунгов или сосредоточится на сухом экономическом прагматизме? Наталья Елисеева уверена, что разделять эти понятия в 2026 году невозможно.

- Мы живем в такое время, когда политика и экономика идут рука об руку. Поэтому на саммите в Казани мы обязательно услышим и резонансные политические заявления, и жесткие экономические договоренности. Все будет выстроено предельно четко, — подчеркивает Елисеева.

Главная интрига саммита, по мнению политолога, кроется не в подписании громких транснациональных контрактов, а в долгосрочном влиянии форума на внутреннее развитие самой России. Отвечая на вопрос о личных ожиданиях от работы лидеров государств, Наталья Елисеева сделала неожиданный акцент.

- Честно говоря, мои главные ожидания связаны с внутренним эффектом, а не с международными соглашениями. Гораздо важнее то, что будет решено, подписано и запущено внутри страны по итогам этих встреч. Если благодаря этому импульсу согласятся, запустят и решат назревшие внутренние проекты, — вот тогда это будет настоящий успех, — резюмирует политолог.

Казань открывает двери для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, но главный выигрыш от этого геополитического разворота, как считает эксперт, должна получить российская инфраструктура и отечественный бизнес.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поделился своим мнением о предстоящем форуме и казанский политолог Юрий Алаев. Эксперт призвал не ждать от встречи немедленных сенсаций, но обратил внимание на глубокие внутренние плюсы для самого Татарстана. Отвечая на вопрос о значимости казанской площадки и ее сравнении с недавним ПМЭФ, Алаев сразу четко разграничил эти форматы. По его словам, казанская встреча носит принципиально иной характер.

- Конечно, все-таки это не столько экономический форум, сколько политико-дипломатический, хотя и вопросы экономики, естественно, будут рассматриваться. Но сказать, что у меня есть какие-то сверхожидания от этого форума, я не могу. Это не первый и даже не последний форум. Как принято говорить, люди встречаются, сверяют часы. Каких-то прорывных событий не произойдет, — считает Алаев.

Тем не менее, политолог подчеркивает высокую символическую и практическую ценность мероприятия в текущих геополитических реалиях. Сам факт приезда делегаций демонстрирует международную субъектность России.

- Мероприятие по-своему не бесполезное. Оно хотя бы показывает, что с нами по-прежнему разговаривают, что у нас есть если не абсолютные союзники, то деловые партнеры в разных частях света, прежде всего, конечно, в странах так называемого глобального Юга. На безрыбье и рак рыба — это уже неплохо, — отмечает эксперт.

В экспертной среде прозвучало мнение, что саммит в Казани может стать своеобразным противовесом и конкурентом встрече лидеров стран «Большой семерки» (G7), которая в эти дни проходит во французском Эвиане. Алаев к подобным аналогиям относится скептически, называя пересечение дат чистой случайностью.

- Я думаю, что это совпадение по датам. Форум АСЕАН готовился задолго до того, как группа G7 решила собраться. Если говорить по существу, при всем моем уважении к странам глобального Юга, удельный вес стран «Большой семерки» повыше, резко говоря, — констатирует политолог.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Он также добавил, что мотивы и повестка самой G7 остаются размытыми — эксперты до конца не понимают, попытается ли Запад выработать реальные модели для мирного процесса по Украине или же просто зафиксирует намерение продолжать поддержку Киева и пытаться принудить Россию к миру на своих условиях. Если в глобальном масштабе форум является плановой дипломатической работой, то для принимающей стороны — это очевидный и весомый успех. Татарстан в очередной раз доказывает статус главного международного хаба страны.

- Для Татарстана однозначный плюс, что у нас проводятся такие форумы: и БРИКС проводили, и теперь вот АСЕАН. С точки зрения экономических интересов республики, его возможности налаживать новые контакты — это очень полезная вещь, тут вопросов никаких нет. То, что нам доверяют проведение такого рода мероприятий, показывает: есть и опыт, и наработки, и в грязь лицом мы точно не ударим, — резюмирует Алаев.

По мнению эксперта, успешное проведение таких масштабных событий традиционно конвертируется в дополнительное экономическое внимание и поддержку потребностей региона со стороны федерального центра.