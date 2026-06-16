Запланированы многочисленные двусторонние переговоры.

Автор фото: kremlin.ru

Во время саммита Россия — АСЕАН будут приняты четыре документа, в том числе Казанская декларация и комплексный план действий на 2026-2030 годы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

На форум съедутся представители стран – участниц АСЕАН, а также представители бизнес-кругов из более чем 15 государств: Китая, Турции, ОАЭ, Казахстана, Киргизии и другие. А в состав российской делегации войдут главы МИД, Минобразования, Минэкономразвития, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представители АП и деловых кругов.

На повестке будут две главные темы: обмен мнениями по актуальным глобальным проблемам и годовщина совместной работы по стратегическому партнёрству.

Программа начнется 17 июня с приветствия Владимира Путина гостей в фойе Казанского академического театра. Затем пройдёт торжественный приём. Сами рабочие мероприятия стартуют18 июня. Утромсостоится встреча глав делегаций, потом — первое заседание, по итогам которого будут приняты согласованные совместные документы.

Кроме того запланированы многочисленные двусторонние переговоры. Путин намерен пообщаться почти со всеми лидерами государств. Часть встреч запланирована на день прилёта ещё до торжественного приёма. В частности, о личной встрече с президентом России попросил глава МИД Турции.

Ранее сообщалось, что в Казань на саммит АСЕАН прилетел премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг. Раис Татарстана и мэр столицы республики лично встретили почетного гостя в международном аэропорту.

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