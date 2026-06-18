Политика
18 июня 14:49
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«Вечерняя Казань»

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Трамп подписал с Ираном меморандум о мире и открытии Ормузского пролива

Церемония прошла в Версале на рабочем ужине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Трамп подписал с Ираном меморандум о мире и открытии Ормузского пролива

Автор фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп поставил свою подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Документ подразумевает, что боевые действия завершатся, а судоходство через Ормузский пролив восстановится. Изначально страны договорились заключить соглашение электронно, но президент США лично подписал его на полях саммита G7 во время рабочего ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который написал об этом в соцсетях.

Подпись также поставили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, сообщил иранский телеканал Press TV. Личная встреча представителей США и Ирана не ожидается, отметили в издании Axios.

Ранее Трамп заявил, что США «вернутся к бомбардировкам» в случае несоблюдения меморандума. Американская сторона также планирует заключить соглашение с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

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