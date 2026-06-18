Путин раскрыл подробности подписания Казанской декларации
Президент назвал уровень взаимодействия между Россией и странами АСЕАН «высоким».
В столице Татарстана идет второй день саммита Россия — АСЕАН. Его итоги на конференции подвел президент России Владимир Путин.
По итогам мероприятия в Казани приняли декларацию, подготовленную «с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт».
- В ней особо подчёркнута приверженность всех наших государств к формированию справедливого и демократичного многополярного [мира] на основе общепризнанных принципов международного права и Устава ООН, - отметил президент.
Принят и план действий Россия — АСЕАН, добавил глава страны. Также он назвал уровень взаимодействия между Россией и странами АСЕАН «высоким».
Отметим, что в начале конференции глава государства рекомендовал гостям АСЕАН провести в татарстанской столице еще пару дней, чтобы принять участие в праздновании Сабантуя - мероприятие пройдет в Казани 20 июня на трех площадках.
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