Политика
18 июня 15:57
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Дилия Мингазова

Журналист

Путин раскрыл подробности подписания Казанской декларации

Президент назвал уровень взаимодействия между Россией и странами АСЕАН «высоким».

Путин раскрыл подробности подписания Казанской декларации

Автор фото: kremlin.ru

В столице Татарстана идет второй день саммита Россия — АСЕАН. Его итоги на конференции подвел президент России Владимир Путин.

По итогам мероприятия в Казани приняли декларацию, подготовленную «с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт».

- В ней особо подчёркнута приверженность всех наших государств к формированию справедливого и демократичного многополярного [мира] на основе общепризнанных принципов международного права и Устава ООН, - отметил президент.

Принят и план действий Россия — АСЕАН, добавил глава страны. Также он назвал уровень взаимодействия между Россией и странами АСЕАН «высоким».

Отметим, что в начале конференции глава государства рекомендовал гостям АСЕАН провести в татарстанской столице еще пару дней, чтобы принять участие в праздновании Сабантуя - мероприятие пройдет в Казани 20 июня на трех площадках.

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