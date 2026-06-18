Россия отдаст в 15 раз больше тел погибших, чем Украина
Пройдет обмен телами военных.
Состоится очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.
Российская сторона передаст 522 тела, а украинская — 33, приводит его слова РБК.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились об обмене документами для социальных выплат. Из-за отсутствия дипломатических отношений, если боец погибает, а его родители жили в другой стране и даже умерли, ни одна из сторон не может оформить выплату без нужных справок.
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