Пройдет обмен телами военных.

Автор фото: vr_medinskiy / Telegram

Состоится очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

Российская сторона передаст 522 тела, а украинская — 33, приводит его слова РБК.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились об обмене документами для социальных выплат. Из-за отсутствия дипломатических отношений, если боец погибает, а его родители жили в другой стране и даже умерли, ни одна из сторон не может оформить выплату без нужных справок.

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