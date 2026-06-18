Политика
18 июня 16:25
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«Вечерняя Казань»

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Путин поблагодарил Лаос за поселившихся в Казани слонят

Малыши Сахар и Удача стали подарком руководства Лаоса президенту России.

Путин поблагодарил Лаос за поселившихся в Казани слонят

Автор фото: kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин выразил благодарность за подаренных слонов во время встречи с премьер-министром Лаоса Сонсацем Сипхандоном на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Автор фото: tatarstan.ru

Путин отметил, что, по словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, Удача и Сахар обязательно будут содержаться в комфорте в Казанском зооботсаду и радовать его посетителей. России они были переданы в честь 65-летия установления дипломатических отношений с Лаосом.

Напомним, что слонов привезли в Казань 11 июня вместе с киперами, которые в первое время будут заботиться о животных и передадут свой опыт местным специалистам. Малышей в аэропорту лично встречал мэр города Ильсур Метшин. А недавно раис вместе премьер-министром Лаоса заходили проведать Сахар и Удачу, а также заглянули к любимцу публики слону Филимону.

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