Путин поблагодарил Лаос за поселившихся в Казани слонят
Малыши Сахар и Удача стали подарком руководства Лаоса президенту России.
Глава государства Владимир Путин выразил благодарность за подаренных слонов во время встречи с премьер-министром Лаоса Сонсацем Сипхандоном на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.
Путин отметил, что, по словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, Удача и Сахар обязательно будут содержаться в комфорте в Казанском зооботсаду и радовать его посетителей. России они были переданы в честь 65-летия установления дипломатических отношений с Лаосом.
Напомним, что слонов привезли в Казань 11 июня вместе с киперами, которые в первое время будут заботиться о животных и передадут свой опыт местным специалистам. Малышей в аэропорту лично встречал мэр города Ильсур Метшин. А недавно раис вместе премьер-министром Лаоса заходили проведать Сахар и Удачу, а также заглянули к любимцу публики слону Филимону.
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