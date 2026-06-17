Минниханов и премьер-министр Лаоса проведали подаренных слонов в зоопарке Казани
Сахар и Удача уже освоились на своем новом месте жительства.
Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Лаоса Сонсац Сипхандон посетили Казанский зооботсад. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Гости нанесли визит двум самкам слонов, которые были подарены президенту страны Владимиру Путину в честь 65-летия установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией. Пятилетняя Сахар и четырехлетняя Удача уже освоились в своем новом доме. Прибывшие вместе с ними киперы поделятся опытом и знаниями по уходу за этим видом слонов с местными специалистами.
Сонсац Сипхандон также привез раису сертификат о передаче двух животных. Минниханов, в свою очередь, вручил гостю благодарственное письмо. Вместе они также заглянули в слоновник, где проживает девятилетний любимец казанцев — слон Филимон.
Слонят из Лаоса по прибытии лично встретил мэр города Ильсур Метшин. Обычные посетители смогут увидеть их только после окончания необходимого карантина.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Ограничения действуют до 20 июня.
Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.
Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.
Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.