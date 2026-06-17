Общество
17 июня 17:24
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов и премьер-министр Лаоса проведали подаренных слонов в зоопарке Казани

Сахар и Удача уже освоились на своем новом месте жительства.

Минниханов и премьер-министр Лаоса проведали подаренных слонов в зоопарке Казани

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Лаоса Сонсац Сипхандон посетили Казанский зооботсад. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Гости нанесли визит двум самкам слонов, которые были подарены президенту страны Владимиру Путину в честь 65-летия установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией. Пятилетняя Сахар и четырехлетняя Удача уже освоились в своем новом доме. Прибывшие вместе с ними киперы поделятся опытом и знаниями по уходу за этим видом слонов с местными специалистами.

Сонсац Сипхандон также привез раису сертификат о передаче двух животных. Минниханов, в свою очередь, вручил гостю благодарственное письмо. Вместе они также заглянули в слоновник, где проживает девятилетний любимец казанцев — слон Филимон.

Слонят из Лаоса по прибытии лично встретил мэр города Ильсур Метшин. Обычные посетители смогут увидеть их только после окончания необходимого карантина.

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