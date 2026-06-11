Общество
11 июня 22:56
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«Вечерняя Казань»

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Ильсур Метшин: «Нашему Филимону привезли сразу две невесты»

Слоних доставили из Лаоса.

Ильсур Метшин: «Нашему Филимону привезли сразу две невесты»

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В столицу Татарстана привезли двух самок лаосских слонов. Животные, которых Ильсур Метшин лично встретил в городском аэропорту, будут жить в Казанском зооботсаду.   

- Нашему Филимону не хватало «невесты». А тут сразу – две! У них красивые имена – Удача и Сахар. Сегодня мы радуемся вместе со всеми жителями, – отметил мэр Казани.  

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Транспортировка животных из Лаоса в Россию прошла в штатном режиме. Перед отправкой сотрудники Казанского зооботсада обследовали животных и оформили необходимые документы. Для их перевозки изготовили специальные транспортировочные контейнеры. Во время перелета, который животные перенесли хорошо, их сопровождали лаосские киперы.  

Сейчас Удача и Сахар находятся во внутренних вольерах зооботсада, где им предстоит пройти обязательную адаптацию под присмотром казанских специалистов и лаосских киперов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.  

Самки со временем познакомятся с девятилетним самцом Филимоном, перевезенным в Казань из Московского зоопарка в 2023 году. По словам специалистов, слоны смогут постепенно привыкать друг к другу через визуальный и тактильный контакт, общаясь через ограждение.  

А пока специалисты будут наблюдать за состоянием и особенностями поведения привезенных слоних. Увидеть их посетители смогут только после выхода из карантина, о чем зоосад сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Казань привезли первых гостей к саммиту АСЕАН — слонов. «Малыши» - подарок руководства Лаоса Владимиру Путину.

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