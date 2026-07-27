Путин подписал пакет законов с новыми жёсткими правилами для мигрантов
Закон также вводит механизм контроля за доходами иностранцев.
Владимир Путин подписал законы, которые серьёзно ужесточают правила пребывания мигрантов в России. Теперь каждый иностранец обязан содержать себя и всех членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Если работает в нескольких регионах, расчёт пойдёт по самому высокому показателю.
За доходами будут следить налоговые органы и Соцфонд. Они передадут в МВД данные о заработке за три, шесть, девять и двенадцать месяцев. Если доход окажется ниже установленного, трудовой договор автоматически прекратят, а срок пребывания в стране сократят.
Детей мигрантов, включая усыновлённых и опекаемых, смогут оставить в России только на время действия родительского патента, но не дольше 18 лет. Чтобы продлить пребывание, взрослые должны внести авансовый платёж по НДФЛ с учётом каждого ребёнка. Если патент не продлён или аннулирован, вся семья обязана покинуть страну в течение 15 дней. По достижении 18 лет мигрант должен уехать в течение 30 дней, если только у него нет законных оснований остаться или он сразу подаст заявление на патент и внесёт авансовый платёж.
Ранее мы писали, что мигрантов начнут выгонять из России еще по 23 статьям КоАП. В частности, иностранев могут выгнать за участие в несанкционированных митингах, дискредитацию российских Вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и ее жителей, публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России. То же самое касается нарушения требований режима ЧС, КТО или военного положения, стрельбы в неположенных местах, создания помех движению транспорта, неповиновения правоохранителям, мелкого хулиганства, дискриминации и неповиновения на границе. В списке есть экстремизм, деструктивная информация, осквернение религиозных символов и многое другое.
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