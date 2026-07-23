Педагогу было 62 года.

Автор фото: пресс-служба КФУ

На 63-м году жизни скончалась доктор педагогических наук, профессор кафедры русской литературы Казанского федерального университета Резеда Мухаметшина. О её смерти сообщил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

Гражданская панихида состоится 23 июля в полдень в здании ИФМК КФУ. Прощание с учёным пройдёт в 14:30 в казанской мечети «Аль-Марджани».

Резеда Фаилевна родилась 23 января 1964 года в Казани, с отличием окончила педагогический институт и прошла путь от учителя до профессора, заведующего кафедрой, декана Высшей школы русской филологии. Она была ярким представителем Казанской методической школы, автором востребованной монографии «Диалог русской и татарской культур в системе литературного образования». Её научная и просветительская деятельность выходила далеко за пределы республики: она входила в правление РОПРЯЛ и МАПРЯЛ, работала в Комиссии по русскому языку при Раисе Татарстана. В 2025 году получила звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», а в 2016-м — медаль Пушкина за вклад в распространение русского языка.

Коллеги запомнили её не только крупным учёным, но и жизнерадостным, интеллигентным человеком.

Ранее сообщалось, что из жизни в возрасте 58 лет ушел первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. В числе его наград — медаль «В память 1000-летия Казани», благодарности раиса Татарстана, а также медаль республики «За доблестный труд».

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