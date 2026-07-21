Происшествия
21 июля 17:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Жена казанского стрелка Галявиева потребовала 400 тысяч за интервью

Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.

Жена казанского стрелка Галявиева потребовала 400 тысяч за интервью

Автор фото: Mash

После свадьбы с Ильназом Галявиевым 18-летняя Диана отказалась давать интервью без должной оплаты. За разговор она потребовала 400 тысяч, сообщает KP.RU.

Журналист издания хотела поговорить с девушкой и осветить историю свадьбы с казанским стрелком с ее точки зрения, однако Диана в переписке сразу задала вопрос о гонораре. Планку она поставила в 400 тысяч. Интервью не состоялось, а в издании пришли к выводу, что новобрачная хотела повторить жизненный путь блогера Диана Шурыгиной, однако нынешняя ситуация в стране не позволяет россиянам долго думать о частных историях.

Ранее сообщалось, что от Дианы после свадьбы с убийцей отвернулись родственники. Они считают замужество с Галявиевым неадекватным поступком. Близкие даже хотят отдать девушку на лечение в психбольницу, так как считают ее поведение неуравновешенным.

Напомним, свадьба прошла в мае в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Диана, увидев Галявиева на одном из заседаний суда, решила приехать к нему на свидание.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

Mash
Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.