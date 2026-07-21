Жена казанского стрелка Галявиева потребовала 400 тысяч за интервью
Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.
После свадьбы с Ильназом Галявиевым 18-летняя Диана отказалась давать интервью без должной оплаты. За разговор она потребовала 400 тысяч, сообщает KP.RU.
Журналист издания хотела поговорить с девушкой и осветить историю свадьбы с казанским стрелком с ее точки зрения, однако Диана в переписке сразу задала вопрос о гонораре. Планку она поставила в 400 тысяч. Интервью не состоялось, а в издании пришли к выводу, что новобрачная хотела повторить жизненный путь блогера Диана Шурыгиной, однако нынешняя ситуация в стране не позволяет россиянам долго думать о частных историях.
Ранее сообщалось, что от Дианы после свадьбы с убийцей отвернулись родственники. Они считают замужество с Галявиевым неадекватным поступком. Близкие даже хотят отдать девушку на лечение в психбольницу, так как считают ее поведение неуравновешенным.
Напомним, свадьба прошла в мае в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Диана, увидев Галявиева на одном из заседаний суда, решила приехать к нему на свидание.
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