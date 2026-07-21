Пьяный татарстанец избил до смерти бабушку
Мужчину арестовали.
В доме на улице Амирхана произошла трагедия. Следствие полагает, что в апреле 2026 года 29-летний рецидивист, будучи пьяным, набросился с кулаками на бабушку, которой было 84 года. Она умерла на месте из-за травм после побоев.
Мужчину задержали. Его обвинили в убийстве. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане. Драка произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Мужчина от травм скончался на месте.
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