Неадекват разнёс квартиру матери, вытащил мебель в подъезд и прыгал по капотам.

Автор фото: соцсети

В Набережных Челнах полиция задержала 34-летнего местного жителя, устроившего погром во дворе посёлка Сидоровка. Всё началось с того, что мужчина в сильном наркотическом опьянении разгромил квартиру собственной матери, вытащил мебель в подъезд, а затем выбежал на улицу. Дальше — хуже: он попытался вломиться в закрытый продуктовый магазин, а потом переключился на припаркованные автомобили и начал прыгать по капотам и крышам. Очевидцы сравнивали его поведение с обезьяной.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

В результате пострадало больше пяти машин, ущерб оценивают примерно в полмиллиона рублей. Досталось и имуществу одного из жильцов — мужчина повредил входную дверь в его квартиру. Жители Сидоровки вызвали полицию, и прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали дебошира.

Выяснилось, что за плечами у задержанного около 15 судимостей, а из тюрьмы он освободился всего два дня назад. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по её результатам примут процессуальное решение.

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