Бывший руководитель объединения находилась под арестом с декабря прошлого года, но недавно суд смягчил меру пресечения.

Автор фото: соцсети Ксении Разуваевой

Ранее возглавлявшая Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева признала свою вину в растрате в особо крупном размере. На девушку возбудили уголовное дело еще в конце 2025 года и назначили домашний арест, но в июне меру пресечения сменили на запрет определенных действий. Благодаря этому она смогла присутствовать при оглашении приговора своему отцу Денису Разуваеву. Суд назначил ему 6,5 года колонии за мошенничество под видом работы благотворительного фонда, также в особо крупном размере.

Самой Разуваевой запретили посещать филиалы и мероприятия Росмолодежи, Роспатриотцентра и «Движения первых», общаться с фигурантами уголовного дела и выходить в интернет. Она сложила свои полномочия в агентстве в августе 2024 года, когда был задержан Денис Разуваев. Подозреваемая также вышла из советов по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей и по делам казачества.

Ранее в Кировском райсуде Казани началось рассмотрение дела Владимира Яннаева, замначальника по ремонту вагонного депо. Следователи считают, что он получал взятки от представителей нескольких предприятий за то, чтобы условия контракта от РЖД исполняли не сотрудники коммерческих организаций, а подчиненные Яннаева.

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