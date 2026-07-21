Председательствующая судья Ирина Сухова огласила показания сотрудника Госавтоинспекции Инсафа Ибрагимова, давшего показания против трех своих сослуживцев.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Советском райсуде Казани вскрылись подробности передачи взятки по делу инспекторов местного ГАИ Александра Григорьева, Ильшата Султанова и Владислава Школьникова. Председательствующая судья Ирина Сухова огласила показания начальника Госавтоинспекции по Приволжскому и Вахитовскому районам Инсафа Ибрагимова, сообщает журналист «Вечерней Казани».

В суде выяснилось, что Ибрагимов давал изобличающие показания на Григорьева, Султанова и Школьникова, будучи в статусе обвиняемого, — в дальнейшем уже на очных ставках процессуальный статус Ибрагимова сменился на «свидетеля». Так, в первых допросах начальника районного ГАИ говорится, что с просьбой «отмазать» пьяного водителя «Порше» к нему в ночь на 15 июля 2023 года обратился знакомый Ренат Фатыхов.

Фатыхов был напрямую связан с попавшимся на пьяной езде водителем Валяшко. Со слов Фатыхова, Ибрагимов знает, что остановившие его инспектора ДПС Школьников и Султанов дали тому время найти нужный контакт, чтобы «договориться» через кого-то, поскольку напрямую брать взятку отказались.

Валяшко позвонил Фатыхову, Фатыхов — Ибрагимову, Ибрагимов — своему подчиненному Григорьеву, а Григорьев, в свою очередь, переговорил на местах со своими подчиненными Султановым и Школьниковым. На место задержания пьяного водителя также приехал и Ибрагимов. Там стороны договорились, что за 100 тысяч рублей привлекать к ответственности Валяшко не будут, и тот сможет сохранить водительское удостоверение.

Наличкой владелец «Порше» передал 80 тысяч рублей, еще 20 — перевел на карту друга Ибрагимова. Эти деньги тот должен был обналичить и передать Ибрагимову, а он — инспекторам. Отметим, что после достигнутых договоренностей о «непривлечении» Валяшко инспекторам пришлось сдать за него анализы в больнице, поскольку направление на освидетельствование уже составлено — и за него полицейские должны отчитываться.

Отметим также, что лично Ибрагимов в суде эти показания не подтверждал. Свидетель направил в суд прошение о рассмотрении дела без него. Показания на стадии предварительного следствия сотрудник ГАИ просит считать правдивыми.

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