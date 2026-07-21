Происшествия
21 июля 16:03
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«Вечерняя Казань»

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При падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка

Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.

При падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время отражения атаки беспилотников в Сочи ранения получил ребенок. Семилетняя девочка госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, ранение легкое, оно пришлось на ногу. Обломки БПЛА упали на территории храма в центральном районе города.

«В Хостинском районе зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, к счастью, людей в нём не было. В целом инфраструктура города функционирует в штатном режиме», — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате удара по пассажирскому автобусу в Белгородской области, среди них — ребенок. Еще 23 человека получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После стабилизации пациентов переведут в медучреждения Белгорода.

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