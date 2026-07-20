Все полосы перекрыты из-за аварии.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

На Горьковском шоссе в Казани образовался настоящий коллапс. Проезд в сторону Залесного фактически заблокирован, пробка растянулась от озера Лебяжье и уходит дальше вглубь района.

В обратную сторону, в направлении Зеленодольска, движение тоже парализовано — все полосы перекрыты из-за аварии.

Водителям советуют искать пути объезда.

Ранее мы писали, что казанские автобусы изменят схемы движения в день Крестного хода. Изменения коснутся четырех маршрутов.

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