ДТП парализовало движение на Горьковском шоссе в сторону Зеленодольска
Все полосы перекрыты из-за аварии.
На Горьковском шоссе в Казани образовался настоящий коллапс. Проезд в сторону Залесного фактически заблокирован, пробка растянулась от озера Лебяжье и уходит дальше вглубь района.
В обратную сторону, в направлении Зеленодольска, движение тоже парализовано — все полосы перекрыты из-за аварии.
Водителям советуют искать пути объезда.
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