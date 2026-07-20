Бизнесмену заплатили за оборудование после вмешательства прокуратуры Татарстана
Заказчик отказывался выполнять обязательства.
Предприниматель поставил заказчикам по двум контрактам оборудование для детских площадок в Высокогорском районе. Однако заказчики не оплатили товар, задолженность составила 400 тысяч рублей.
В дело вмешалась прокуратура Татарстана. Ведомство провело проверку и внесло представление в адрес заказчиков. После этого задолженность была погашена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что из‑за долга в 4,7 миллиона рублей фирма в Татарстане осталась без строительной техники. Несмотря на решение суда, задолженность не погашалась с 2025 года. Если долг не будет погашен, имущество выставят на торги.
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