Происшествия
21 июля 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Мужчина получил ожоги 20 процентов тела при пожаре в гараже под Нижнекамском

Битум вспыхнул у входа, огонь сбили очевидцы ещё до спасателей.

Мужчина получил ожоги 20 процентов тела при пожаре в гараже под Нижнекамском

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В посёлке Красный Ключ Нижнекамского района на территории гаражного кооператива «Автомобилист» загорелся жидкий битумный прайм. Вспыхнуло прямо у входа в частный гараж. Очевидцы не растерялись и потушили пламя порошковым огнетушителем до прибытия пожарных. Площадь пожара была небольшой, но хозяин успел сильно обжечься.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение Нижнекамской больницы с ожогами второй степени. У него пострадали руки, туловище и лицо — 20 процентов тела. Состояние средней тяжести. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. На место выезжали 16 спасателей и 6 машин.

Ранее мы писали, что мужчина получил ожоги лица и рук при пожаре в гараже в Заинском районе. Площадь возгорания составила 76 квадратных метров.

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