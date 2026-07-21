Парень пытался спасти друга-сбытчика и трижды пытался поджечь квартиры на 11 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Нижнекамске вынесли приговор 19-летнему парню, который успел натворить дел. Сначала он соврал в суде, выгораживая приятеля, проходившего по делу о наркотиках. А потом взялся за ещё более опасное занятие — трижды пытался поджечь чужие квартиры по чьему-то заказу. Владельцы жилья могли потерять больше 11 миллионов рублей, но довести дело до конца не удалось, сообщает прокуратура Татарстана.

Суд с учётом позиции городской прокуратуры назначил парню три с половиной года колонии общего режима.

Ранее мы писали, что татарстанца, похитившего 25 миллионов у 17 человек, ждет суд. Мужчина вовлекал людей в «инвестиционную» деятельность.

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