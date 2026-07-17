Происшествия
17 июля 11:51
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанца, похитившего 25 миллионов у 17 человек, ждет суд

Мужчина вовлекал людей в «инвестиционную» деятельность.

Татарстанца, похитившего 25 миллионов у 17 человек, ждет суд

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Вахитовский райсуд направлено дело о мошенничестве на 25 миллионов рублей. 31-летний мужчина обманывал потерпевших с 2022 по 2025 годы. Он под видом инвестиционной деятельности привлек 17 человек, которые отдали ему деньги, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Мужчина представлялся бизнесменом, занимающимся оптовыми закупками электроники и говорил, что это очень прибыльное дело. Он обещал потенциальным вкладчикам высокий доход от вложения в коммерцию и криптовалюту, убеждая жертв, в том числе, и во время личных встреч. Подозреваемый даже выплачивал первым вкладчикам символические суммы под видом инвестиционной прибыли. Сейчас на его имущество наложен арест.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили нижнекамскую пенсионерку без шести миллионов рублей. Женщина поверила, что ее деньги пытаются похитить.

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