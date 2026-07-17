За ребенком должны были следить старшие дети, но те потеряли ее из виду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Трехлетняя девочка утонула в болоте под Санкт-Петербургом. Она была из глухонемой многодетной семьи. Дети с матерью из Казани приехали в гости к отцу, который подрабатывал водителем бизнес-такси. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Семья отправилась за продуктами в поселке Саперный, детей оставили на детской площадке. Старшие должны были приглядывать за младшими. Но в какой-то момент девочка пропала из вида, и братья пошлина ее поиски вместе с добровольцем. Он то и нашел тело. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что на Казанки около Кремлевской дамбы в Ново-Савиновском районе утонул мужчина. Водолазы достали тело с глубины в семь метров и расстояния 50 метров от берега.

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