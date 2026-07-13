На Казанке утонул мужчина
Тело обнаружили на глубине семь метров.
Ночью поступило сообщение, что на Казанки около Кремлевской дамбы в Ново-Савиновском районе утонул мужчина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану.
Труп обнаружили и подняли на поверхность уже утром. Водолазы достали тело с глубины в семь метров и расстояния 50 метров от берега.
Ранее сообщалось, что в Татарстане утонул 15-летний парень. Подросток купался в необорудованном месте. Парня вытащили из воды местные. Его передали врачам скорой помощи, но медики только констатировали смерть.
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