В Татарстане утонул 15-летний парень
Подросток купался в необорудованном месте.
На озере около села Сухие Курнали Алексеевского района утонул 15-летний подросток. Парня вытащили из воды местные. Его передали врачам скорой помощи, но медики только констатировали смерть школьника.
Причина трагедии — купание в необорудованном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России о Татарстану.
Ранее сообщалось, что в поселке Чаллы Яр под Набережными Челнами утонул 15-летний подросток. Происшествие случилось на берегу Камы в месте, не предназначенном для купания.
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