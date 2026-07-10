Подросток купался в необорудованном месте.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На озере около села Сухие Курнали Алексеевского района утонул 15-летний подросток. Парня вытащили из воды местные. Его передали врачам скорой помощи, но медики только констатировали смерть школьника.

Причина трагедии — купание в необорудованном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России о Татарстану.

Ранее сообщалось, что в поселке Чаллы Яр под Набережными Челнами утонул 15-летний подросток. Происшествие случилось на берегу Камы в месте, не предназначенном для купания.

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