Парень утонул в водоеме около села Сухие Курнали Алексеевского района.

Автор фото: прокуратура Татарстана

У реки Курналка на окраине поселения Сухие Курнали Алексеевского района республики утонул 15-летний парень. Прокуратура организовала процессуальную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Дети купались в непредназначенном для этого месте. На место трагедии выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Ход и результаты проверки контролируют в районной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что из воды мальчика вытащили местные жители. Его передали врачам скорой помощи, но бригада только констатировали смерть подростка.

Также стало известно, что на Каме утонул еще один 15-летний парень. Место, где случилась трагедия, было не предназначено для купания.

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