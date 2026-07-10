Происшествия
10 июля 15:52
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«Вечерняя Казань»

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В Казани пенсионер насмерть сбил 60-летнюю женщину

Трагедия случилась на улице Алтынова в поселке Юдино.

В Казани пенсионер насмерть сбил 60-летнюю женщину

Автор фото: скриншот видео ГАИ Казани

ДТП с летальным исходом произошло в Кировском районе столицы республики — на улице Алтынова поселка Юдино 76-летний водитель на «Лада Лагрусе» сбил 60-летнюю жительницу. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.

Мужчина, находившийся за рулем, имеет 27-летний стаж вождения. По данным ГАИ, он ехал по улице Осиновской со стороны улицы Залесной и при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу наехал на женщину. Материалы переданы в ГСУ МВД по Татарстану для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что на дорогах Татарстана поднялся уровень смертности. С января 2026 года в регионе произошло 1448 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 151 человек. Среди них оказалось шесть несовершеннолетних.

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